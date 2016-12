Cătălin Predoiu vrea să fie preşedintele României. Constanţa îl susţine?

9

cum se voteaza

care membrii voteaza? si mai ales cum? in Germania, socialistii voteaza acordul de guvernare cu Merkel prin posta (au data limita a postei 14 decembrie). la noi doar in 6 localitati sunt membri? in zona de nord spre Harsova sau in sud spre Baneasa nu sunt membri?sau trebuie sa voteze doar cine trebuie? cu o anumita inclinatie spre un anumit candidat?