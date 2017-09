Cătălin Ivan: Marian Neacșu aduce prejudicii PSD

Europarlamentarul Cătălin Ivan susține că secretarul general al PSD, Marian Neacșu, aduce, prin declarațiile sale, prejudicii Partidului Social Democrat."Pe lângă faptul că nu este în stare să țină baza de date a partidului, lăsând tot felul de secretare să intre și să șteargă sau să adauge nume fără niciun control, mai am un motiv pentru care să consider că Marian Neacșu aduce prejudicii partidului. Menținerea acțiunilor la purtător înseamnă astăzi încurajarea corupției și furtului din bani publici. Ascunderea acționariatului nu are altă explicație decât fuga de răspundere în fața legii. Oamenii cinstiți nu se ascund. Afacerile corecte au acționariatul la vedere. Am înțeles că este o opinie personală. Vom vedea ce va spune și Liviu Dragnea în această toamnă când vom depune proiectul de lege de interzicere totală a acestui tip de acțiuni", a scris Ivan pe pagina de Facebook.Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, a apreciat, luni, că prevederile actuale referitoare la acțiunile la purtător pot fi menținute, având în vedere că această noțiune există și în practica europeană și mondială."Este o chestiune discutabilă. Noțiunea de 'acțiuni la purtător' a fost introdusă prin legea 31 în perioada anilor 1990. Ea există de atunci și există în practică. Și în practica europeană și mondială există noțiunea de 'acțiuni la purtător'. Mi-e foarte greu să precizez acum... Eu, cu titlu personal, socotesc că ele pot fi menținute, pentru că este datoria reglementatorului pe piață să poată să reglementeze în mod corespunzător circuitul unor astfel de acțiuni", a declarat Neacșu, într-o conferință de presă, după ședința Biroului Permanent Național al PSD, citat de Agerpres.