Cătălin Ivan: "Avem nevoie de experienţa lui Victor Ponta"

Cătălin Ivan: "Avem nevoie de experiența lui Victor Ponta"

Ştire online publicată Luni, 27 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

PSD are nevoie, în acest moment, de experiența lui Victor Ponta, a declarat, într-o conferință de presă la Dobrovăț, eurodeputatul Cătălin Ivan.Întrebat dacă are ceva de reproșat liderului PSD, Liviu Dragnea, Ivan a replicat: „Voi discuta în interiorul partidului”.„Cred că în acest moment PSD are nevoie de experiența lui Victor Ponta și de mintea limpede a celui care a trecut de foarte multe lucruri”, a spus Cătalin Ivan.El a spus că PSD face o foarte mare greșeală că îl ține departe pe Victor Ponta de luarea deciziilor, subliniind totodată că „perioada 2012-2015 a fost cea mai bună perioadă din istoria PSD, cu Victor Ponta președinte al PSD și premier”.„Perioada 2012-2015 rămâne până în acest moment, și cred că nu ne vom mai întâlni foarte curând cu această situație, cea mai bună perioadă din istoria PSD, cu Victor Ponta președinte al partidului și Victor Ponta prim-ministru. Atât la Guvern cât și la partid a avut cele mai bune rezultate. (...) De acolo puteam construi foarte mult. Ne-am îndepărtat în schimb de la drumul pe care pornisem și acum e evident, pentru toată lumea, că se merge într-o direcție greșită”, a spus Cătălin Ivan.