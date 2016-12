Cât va costa finalizarea Autostrăzii Soarelui

Bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a fost avizat ieri de comisiile reunite de buget finanțe al Parlamentului, cu 22 de voturi „pentru”, 17 „împotrivă” și două abțineri.„Discutăm despre un program ambițios de construire de drumuri, autostrăzi și calea ferată, care ani de zile nu a beneficiat de finanțare suficientă. Bugetul de investiții pe 2012 este în valoare de 2,5 miliarde euro - 73,68 la sută din bugetul consolidat. În 2012 vor fi în construcție 571 km de auto-stradă, cu 1,83 miliarde euro: Autostrada Sibiu - Nădlac, Cernavodă - Constanța, Autostrada Transilvania, centuri ocolitoare. Avem și 990 milioane de euro pentru calea ferată”, a spus ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, în fața comisiilor reunite.Ministrul a fost întrebat despre majorările prețurilor biletelor de tren și consecințele reducerii subvențiilor la calea ferată, dar și despre reduceri de personal în 2012 la companiile din subordine și în aparatul Ministerului și dezvoltarea Aeroportului internațional ce se va construi la Brașov.„Referitor la calea ferată, datoriile s-au acumulat în timp, indiferent de culoarea politică. (…) Anul viitor vom face noi eforturi, astfel încât să nu mai avem executări silite la calea ferată, care au încurajat apariția unor operatori privați care au beneficiat de aceste active. (…) Un miliard de euro am salvat pentru tronsoanele de cale ferată Câmpina - Predeal și București - Constanța prin acorduri cu Uniunea Europeană, deoarece lucrările erau întârziate. În ceea ce privește subvenția la CFR Călători, nu este redusă, ci din ea se plătesc arieratele. La MTI nu vom avea reduceri de personal, avem doar o treime din personalul necesar, nu este deloc cazul de noi reduceri”, a mai spus ministrul Transporturilor.De asemenea, oficialul a precizat că se lucrează la continuarea programului de restructurare la CFR la personal, însă nu se știu deocamdată cifrele exacte, iar Aeroportul Brașov nu este în programul MTI, deoarece nu este în subordinea instituției.Menționăm că bugetul MTI are o valoare de 14,7 miliarde lei -3,4 miliarde euro-, din care investițiile sunt de 2,5 miliarde euro. Din aceste sume, majoritatea merg către cei 212 kilometri de autostradă aflați în construcție, la care se adaugă alți 421 de kilometri de autostradă lansați în licitație în acest an.