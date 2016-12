Cât te costă să fii membru de partid la Constanţa

Cât te costă să fii membru de partid la Constanța

„Cuget Liber“ a discutat cu liderii partidelor din Constanța despre valoarea cotizației pentru membrii de partid și condițiile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească pentru a se putea numi democrat-liberali, social democrați, reprezentanți ai Noii Republici, etc. Concluzia: partidele „mari” percep sume mai mult simbolice de la membrii simpli, în timp ce formațiunile nou formate sau cele a căror popularitate a scăzut în ultimii ani au mărit taxele.Un leu la PDL și PCAstfel, există partide cu renume în Constanța, care percep o taxă mică, respectiv de un leu, membrilor simpli, în timp ce membrii Biroului Permanent Județean și ai celui Municipal pot finanța partidul cu cât dispun.„Membrii simpli ai PDL Constanța plătesc o cotizație simbolică de un leu pe lună. Persoanele care vor să se înscrie trebuie să îndeplinească condițiile normale de adeziune. În primă fază, acestea trebuie să se adreseze organizației pe raza căreia sunt domiciliate. Acolo vor primi toate informațiile necesare. Condițiile sunt aceleași ca la orice partid, trebuie să respecte și să își asume prevederile din statut”, a declarat Gigi Chiru, președintele Organizației Județene a PDL Constanța.Cei interesați sunt așteptați la sediul partidului de pe strada Lahovari, în locul clubului Doors.Liderul Partidului Conservator, Mircea Banias, a precizat că locuitorii Constanței care vor să facă parte din PC trebuie să plătească tot un leu.„Nu este o cotizație foarte mare, este simbolică și are valoarea de un leu. Condițiile pe care aceștia trebuie să le întrunească sunt condiții normale. Cei care vor să devină membrii trebuie să se deplaseze la sediul nostru, situat pe strada Gene-ral Manu, nr.18", a precizat Banis.Procente din venitul lunar, la PSDPotrivit președintelui de la nivelul organizației municipale a PSD, Lu-cian Băluț, pensionarii și studenții care fac parte din PSD plătesc un leu. În ceea ce-i privește pe ceilalți pesediști, membrii normali, aceștia trebuie să achite 1% din venitul lunar. Social-democrații care s-au îmbogățit de pe urma partidului, adică cei care dețin și funcții sunt obligați să achite un procent de 3% din venitul lunar.Nicio cotizație pentru membrii simpli ai PPDDSecretarul general al PP-DD, Ion Radu, spune că partidul din care face parte nu percepe nicio cotizație de la membrii simpli, singura sursă de finanțare fiind asigurată de către membrii Biroului Județean și cei ai Biroului Municipal.„Membrii simpli nu plătesc niciun fel de cotizație, singurii care sunt obligați să plătească sunt membrii BPJ și cei din Biroul Municipal. La nivel de organizații locale i-am lăsat pe lideri să decidă dacă să perceapă sau nu taxă în funcție de posibilitățile fiecărei comune sau oraș. Avem încredere în oameni și știm că procedează cum este mai bine pentru fiecare localitate în parte. Persoanale care vor să se înscrie în partid pot merge la oricare dintre organizațiile noastre sau direct la sediul nostru de pe strada Ștefan cel Mare numărul 33. Zilnic, primim aproximativ 20 de adeziuni, de la persoane din toate domeniile de activitate. Aceștia sunt oamenii de valoare, sătui de actuala clasă politică și își pun încrederea în PP-DD. De altfel, partidele mari și-au cam închis porțile, iar cei care vor să se înscrie într-un partid din dorința de a face ceva la nivel județean sau național nu prea mai au unde să se ducă”, a declarat Radu.Cu cinci lei poți fi membru PNL, PRM sau PNȚCDDeși nu face parte din rândul partidelor care ar avea nevoie de finanțarea membrilor, PNL Constanța percepe o cotizație de cinci lei. Lo-cuitorii municipiului care vor să devină membri trebuie să se deplaseze la sediul partidului de pe Bulevardul Ferdinand 49 cu două fotografii și să completeze o cerere de adeziune. Ulterior, acesta va fi aprobată în urmă-toarea ședință de Consiliu Local.Tot pe strada Ferdinand la numărul 49 se pot depune și adeziunile pentru a face parte din Partidul Națio-nal Țărănist Creștin Democrat. Și aici, valoarea cotizației pentru membrii simpli este de cinci lei. În ceea ce îi privește pe membrii Biroului Județean și Municipal, aceștia sunt obligați să achite lunar 100 de lei, sau dacă doresc, o contribuție mai mare.„Am stabilit ca membrii Biroului Județean să achite un minim de 100 de lei lunar, iar membri simpli cinci lei. Organizațiilor locale le-am dat liberă inițiativă. Acestea trebuie să decidă singure dacă percep taxă sau nu și ce sumă trebuie să achite fiecare membru în parte. În mod cert acestea au doar o valoare simbolică”, a explicat liderul PNȚCD Constanța, Tudor Chesoi.O situație similară întâlnim și la filiala Constanța a PRM. Potrivit președintelui Organizației Municipale, Cristina Dincă, până în prezent, de la revenirea lui Radu Comănici la conducerea partidului, membrii PRM din județ nu au mai plătit niciun fel de taxă. Totuși, explică Dincă, în cadrul ultimei ședințe a Biroului Municipal, s-a decis perceperea unor cotizații.„Cei care vor să se înscrie în PRM trebuie să fie simpatizanți ai partidului și să creadă în valorile pe care acesta le promovează. În ceea ce privește cotizația, vă spun cu sinceritate că de la venirea domnului Comănici nu a mai fost percepută nicio sumă. Totuși, la ultima ședință municipală am decis că membrii Biroului Municipal trebuie să achite 100 de lei, iar cei simpli, 5 lei”, a expli-cat liderul organizației municipale.Cea mai ridicată cotizație este percepută de membrii formațiunii Noua Republică. Potrivit președintelui Cătălin Anghel, „membrii normali plătesc lunar 20 de lei, în timp ce pensionarii și studenții trebuie să achite 10 lei”. Locuitorii Constanței ce doresc să facă parte din această formațiune pot merge la sediul de pe strada Călărași, numărul 13.