Cât de mult e afectat judeţul Constanţa de blocarea proiectelor eoliene

Cât de mult e afectat județul Constanța de blocarea proiectelor eoliene

Pe scurt, noile reguli de tranzacționare a energiei electrice au condus la blocarea unuia dintre puținele sectoare ale economiei românești aflate în plină expansiune, efectele modificărilor le-gislative succesive începând să fie pe deplin resimțite. În aceste condiții, multe companii internaționale și-au lichidat afacerile și au decis retragerea de-finitivă de pe piața românească, în timp ce administrațiile publice resimt lipsa veniturilor la bugetele locale.Ca un simplu exemplu, la nivelul comunei Peștera, din fondurile adunate în bugetul local ca urmare a dezvoltării parcului eolian cu 30 de turbine au fost realizate numeroase investiții necesare comunității locale. Potrivit primarului Valentin Vrabie, având în vedere că și alte societăți care erau în faze avansate de dezvoltare a unor capacități noi de producere a energiei eoliene și-au amânat toate investițiile, bugetul comunei a fost vitregit de aproximativ 250 milioane euro, bani care ar fi fost necesari pentru continuarea tuturor proiectelor începute dar și pentru demararea altora noi. „În pofida restric-ționării sistemului de subvenționare cu certificate verzi, încă există investiții în stadiul de proiect în numeroase zone precum Independența, Chirnogeni, Deleni, Ciocârlia, Târgușor, Hârșova, Medgidia, Dobromir sau Crucea”, a declarat primarul Valentin Vrabie.Întra-adevăr, lipsa veniturilor la bugetele locale este resimțită și de alți primari ai județului Constanța care aveau deja în plan diverse investiții ce ar fi trebuit realizate cu banii proveniți din eoliene. „La Independența avem un parc eolian împreună cu cei de la Chirnogeni. În total, sunt 32 de turbine, 23 dintre acestea fiind la Independența iar nouă la Chirnogeni. Mai aprobasem încă patru proiecte a câte 44 de turbine și un proiect mai mic cu cinci turbine. În momentul de față, investitorul a oprit lucrarea la aceste parcuri, ceea ce este o pierdere pentru bugetul local. Dacă ar fi fost puse în funcțiune, am fi primit 200.000 de euro, bani foarte necesari. Eu consider că Guvernul ar trebui să modifice legislația pentru ca banii să ajungă la primării, deoarece acestea sunt pe teritoriul nostru”, a declarat primarul comunei Independența, Cristea Gâscan.Nici în comuna Crucea, lucrurile nu sunt foarte bune, primarul Gheorghe Frigioi spunând că un investitor s-a retras din cauza certificatelor verzi. „În primăvara acestui an ar fi trebuit să înceapă lucrările însă, din cauza certificatelor verzi au abandonat lucrarea. Ar fi fost un lucru bun deoarece orice ban care ajunge în bugetul local este foarte necesar. Avem planuri de dezvoltare a comunei, astfel că orice investiție realizată pe raza comunei este foarte bună”, a spus primarul Gheorghe Frigioi.Și primarul comunei Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni, a atras atenția că parcurile eoliene reprezintă o gură de oxigen pentru localitatea pe care o conduce. El a explicat că, de la an la an, bugetul comunei a scăzut semnificativ și ar fi fost mai câștigat dacă societățile care ridică turbinele eoliene ar fi plătit taxele și impozitele aferente acestor construcții la bugetul local. „Din nefericire, în noul Codul Fiscal, turbinele eoliene pot fi impozitate, numai că banii nu ajung la bugetul local, ci sunt virați direct la bugetul de stat. Impozitarea turbinelor eoliene ar fi însemnat dezvoltarea reală a co-munei. Eu încă mai sper ca Guvernul să aducă modificările necesare pentru ca banii din impozitarea eolienelor să ajungă la autoritățile locale. În felul acesta am putea și noi să facem investiții noi în comună”, a spus primarul Gheorghe Grameni.