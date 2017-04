CÂT COSTĂ SĂRĂCIA ÎN CONSTANŢA? 100 milioane lei pentru un oraş de asistaţi social

6

Am vazut primari fericiti

Secretul fericirii in PSD.Primarul care nu are sarmani,sa-si doreasca.Primarul care are sarmani,sa-i inmulteasca.Saracia sa sporeasca.PSD sa infloreasca.Saracul trebuie sa stea ridicat in doua labute si cu limba scoasa ca Labus.Saracul trebuie sa dea din coada cand pesedistul de omenie il baga in seama.Saracul trebuie sa se multumeasca cu oasele aruncate de la masa pesedistului de omenie.PSD sa traisca.Saracia,idealul,visul de aur al pesedismului.