Cât au muncit consilierii judeţeni în acest mandat: scuze pentru chiuluri, coroane de flori şi o mână de proiecte

Cât au muncit consilierii județeni în acest mandat: scuze pentru chiuluri, coroane de flori și o mână de proiecte

Mai sunt câteva săptămâni până la alegeri și, implicit până la formarea unui nou Consiliu Județean cu oameni noi sau care au mai îndeplinit funcția de consilieri, iar unii dintre aleșii din cadrul Consiliului Județean Constanța și-au făcut publice rapoartele de activitate pe site-ul instituției.Considerată o premieră pentru constănțeni, aleșii au întocmit un raport de activitate cum s-au priceput ei mai bine în speranța că, măcar șeful de partid îi va pune, din nou, pe listele pentru alegerile din 5 iunie.Până la acest moment, mai puțin de jumătate dintre ei și-au depus darea de seamă către cei care le-au acordat votul în urmă cu patru ani.Astfel, pe site-ul CJC au fost publicate rapoartele de activitate pe anul 2015 a următorilor consilierili județeni: Doina Carp, Marian Crușoveanu, Dumitru Florea, Florin Gavrilă, Alexandru Ionescu, Gheorghe Măndilă, Baiazid Memiș, Cornel Panait, Ion Radu, Eugen Silaghi.În raportul de activitate pe 2015, social-democrata Doina Carp susține că a participat doar la 8 ședințe ordinare din cele 14 însă, din motive întemeiate. Mai exact, atunci când a lipsit, ședințele s-au suprapus cu orele de curs pe care le susține la UMC. În schimb, a fost prezentă la toate ședințele din Comisia de Cultură, Învățământ, Sănătate și Sport unde au fost dezbătute și avizate diverse proiecte de interes.Liberalul Marian Crușoveanu spune că a participat la toate ședințele CJC și a votat toate hotărârile supuse votului. În plus, acesta a inițiat trei proiecte de hotărâri aprobate de CJC.Social-democratul Dumitru Florea a participat la 11 ședințe ordinare în 2015 și la opt în cadrul Comisiei de Agricultură din care face parte.Liberalul Florin Gavrilă raportează cetățenilor că a participat la toate ședințele, ordinare, extraordinare sau din comisii și a votat toate proiectele de hotărâre din Comisia de Urbanism din care face parte. În schimb, el nu a inițiat niciun proiect de hotărâre.Și consilierul Alexandru Ionescu de la PSD și-a depus raportul pe 2015. El anunță că a participat doar la șase ședințe ordinare din cele 14. De asemenea, a adăugat că a participat la Ziua Națională a României unde a depus coroane de flori din partea CJC la Cimitirul Eroilor din comuna Mircea Vodă. Totodată, el a fost prezent la Zilele Recoltei Dobrogene.Liberalul Gheorghe Măndilă este unul dintre aleșii județeni care a participat la toate ședințele, dar și la toate evenimentele unde a fost convocat de CJC. În plus, el a fost inițiatorul a trei proiecte de hotărâri care au fost adoptate de CJC. Aceeași situație o întâlnim și la colegul său de partid, respectiv la Baiazid Memiș.Consilierul județean Cornel Panait de la PSD a fost prezent la 12 ședințe ordinare și la 12 ședințe de comisie. Totodată, el a inițiat patru proiecte de hotărâri aprobate de CJC.Social-democratul Ion Radu a participat la toate ședințele ordinare, extraordinare sau de la comisii unde, de multe ori, a avut propuneri în domeniul în care activează, respectiv, în agricultură. Totodată, a avut întâlniri săptămânale cu cetățenii din județ. În plus, el a făcut parte dintr-o delegație care a plecat în Turcia, tematica fiind administrația locală din orașul Eskișehir. Pe de altă parte, pe parcursul anului 2015, Ion Radu s-a implicat în mai multe programe cu caracter social și a ajutat câteva familii în acest sens.Liberalul Eugen Silaghi susține că a participat la 10 ședințe CJC, la șapte ședințe de comisie, însă nu a inițiat niciun proiect de hotărâre.