Casele de la Constanţa ale parlamentarilor români

Casele de la Constanța ale parlamentarilor români

Munca pentru legile țării îi istovește pe parlamentari, așa că și momentele de relaxare trebuie să fie pe măsură. Spre deosebire de cei care își strâng un an întreg banii de vacanță, parlamentarii sunt ceva mai norocoși: își pot petrece concediile în propriile case de vacanță. Aproape o sută parlamentari români au reușit să aibă o astfel de locuință, mulți dintre aceștia alegând să-și amplaseze un lăcaș de relaxare pe litoralul românesc. Se pare că Năvodariul este stațiunea preferată a politicienilor de la nivel național. Deputatul PDL de Prahova, Serghei Florin Anghel, deține o casă aici, ce se întinde pe 800 de metri pătrați și a fost cumpărată în 2005. Terenul din jurul clădirii este de 461 de metri pătrați. În plus, democrat- liberalul mai are, tot la Năvodari, un apartament cumpărat în 2007, cu o suprafață ce atinge, în mod surprinzător, 230 de metri pătrați. Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu are și el o reședință de vară în orașul din nordul litoralului. Deputatul PNL de Ilfov și-a achiziționat, în 2004, un apartament de lux la Năvodari, cu o suprafață totală de 136,91 metri pătrați și cu vedere la mare. Potrivit unor surse, Tăriceanu ar fi vecin de bloc cu deputatul PDL de Argeș, Cristian Boureanu. Se pare că democrat-liberalul ar deține și el un astfel de apartament, al cărui preț este de aproximativ 130.000 de euro. Locuința nu este menționată în declarația de avere de pedelistului.Și senatorul PNL de Buzău, Ion Vasile, are casă la Năvodari. Social-democratul deține, din 1997, o cotă parte de 1/3 dintr-un teren de aproximativ 1.400 de metri pătrați de teren la Năvodari. În 2000, senatorul de Buzău a construit pe acest teren o casă de vacanță de 80 de metri pătrați. Deputatul UNPR de Ilfov, Gabriel Oprea, deține o casă de vacanță la Mangalia. Aceasta a fost cumpărată în 2001 și se întinde pe 71,45 metri pătrați.