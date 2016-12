Cartierul Henri Coandă se extinde. Câte blocuri mai vrea să construiască Mazăre

Primarul Radu Mazăre a fost prezent, vineri, în cartierul Henri Coandă, unde a fost gazda delegației franceze prezente zilele aceasta la Forumul cooperării descentralizate România-Franța desfășurat la Pavilionul Expozițional din stațiunea Mamaia.Edilul a fost luat cu asalt de locuitorii cartierului, care au început să se plângă de diverse probleme. Una dintre femei i-a spus primarului că nu are bani pentru a plăti lumina, ceea ce l-a enervat puțin pe primar.„Bine că aveți casă! Și așa mă ceartă toată lumea că v-am făcut locuințele astea!”, i-a răspuns Radu Mazăre.Pe de altă parte, o altă femeie de religie musulmană i-a dăruit primarului o brățară cu ochiul albastru de deochi, pentru a-l feri de rele.Delegația prezentă în cartierul Henri Coandă a fost alcătuită din aproximativ 40 de persoane români și francezi și a fost întâmpinată cu aplauze de locuitori.În cadrul vizitei de ieri, edilul Radu Mazăre a anunțat că, până la sfârșitul lunii vor fi date în folosință alte patru blocuri noi în cartierul social Henri Coandă. De asemenea, el a spus că, din toamnă, va începe construirea altor 17 blocuri unde vor fi adăpostite încă 2.500 de persoane.„Acesta este un proiect adresat românilor, țiganilor, turcilor, oameni cu probleme, fără venituri, cu diverse boli sau handicapuri. Până acum am băgat 2.000 de oameni și mai urmează. În două săptămâni o să mai inaugurăm alte patru blocuri unde vor sta 600 de persoane, iar cam într-un an și jumătate vom mai construi încă 17 asemenea blocuri. Când am dat în folosință acest cartier am fost certat, oamenii din zonă s-au speriat dar, pe urmă, și-au dat seama că lucrurile sunt sub control. La ora actuală, Henri Coandă este cel mai sigur și cel mai liniștit cartier din oraș. În incinta cartierului au un magazin cu produse mai ieftine, au o bisericuță și există și un punct administrativ datorită căruia totul este ținut sub control ca să fie civilizație și liniște”, le-a explicat Mazăre invitaților.El le-a mai spus acestora că proiectul cartierului Henri Coandă este unic în România, după care i-a invitat să viziteze un bloc. La final, musafirii au declarat că au rămas impresionați de ceea ce au văzut și au spus că vor încerca să pună în practică un astfel de cartier pentru oamenii amărâți și în Franța.Forumul cooperării descentralizate România-Franța a avut loc la Pavilionul Expozițional din stațiunea Mamaia. Acțiunea a urmărit crearea premiselor pentru realizarea unui bilanț în domeniul cooperării descentralizate bilaterale, inițierea unor noi parteneriate și crearea unor instrumente cu scopul de a găsi soluții comune la provocările partajate de comunitățile franceze și române, în context european.Aflat la cea de-a IV-a ediție, Forumul este organizat de Ambasada Franței în România, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Consiliul Județean Constanța și Municipiul Constanța, și s-a desfășurat în perioada 13-14 iunie 2013. Prima ediție a avut loc în anul 2003, iar următoarele în 2005 și 2007, fiind găzduite alternativ de România și Franța.