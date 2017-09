Carmen Dan: Nu pot demisiona de câte ori cineva greşeşte

Carmen Dan: Nu pot demisiona de câte ori cineva greșește

Ştire online publicată Duminică, 13 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul de Interne reacționează după dispariția milionarului evreu, înainte de a fi condamnat definitiv la închisoare. Șefii polițiștilor care nu își fac treaba trebuie să își asume responsabilitatea și să suporte consecințele, spune Carmen Dan. Avraham Morgenstern a dispărut în mai, după condamnarea în primă instanță pentru evaziune fiscală. Fuga lui a dus la o anchetă la secția 6 de poliție București, unde agenții nu au anunțat la timp că omul de afaceri nu s-a prezentat la secție, așa cum îi impunea controlul judiciar sub care se afla.După ce polițiștii de la Secția 6 i-au pierdut urma omului de afaceri Avraham Morgenstern, aflat sub control judiciar, liberalul Ovidiu Raețchi i-a cerut ministrului de interne să demisioneze.Ovidiu Raețchi, deputat PNL: „Nu e vorba de un simplu polițist care nu și-a făcut datoria, e vorba de sistem în ansamblu care funcționează prost. O demisie a doamnei Carmen Dan ar însemna că sistemul în ansamblu admite că ne confruntăm cu o problemă de o gravitate foarte mare și că reacționăm ca atare.”Replica ministrului de Interne a venit pe pagina sa de Facebook.Carmen Dan susține nu-și poate da demisia ori de câte ori cineva din subordinea sa nu își face treaba. Mai spune că șefii direcți ai celor care nu-și îndeplinesc atribuțiile de serviciu trebuie să iasă personal cu explicații în fața publicului, să își asume erorile sau abaterile și să suporte consecințele.Răspunsul ministrului de Interne nu l-a mulțumit pe deputatul liberal.Ovidiu Raețchi, deputat PNL: „Dacă ne vom uita în Occident la momente în care sistemul în ansamblu e disfuncțional vom vedea că asta fac miniștrii, își dau demisia pentru că sistemul patronat de ei nu funcționează și sistemul are nevoie de un șoc pentru a se schimba.”În urma dispariției lui Avraham Morgenstern, Ministerul Afacerilor Interne a început o cercetarea prealabilă a conducerii Secției 6. Asta pentru că polițiștii de aici nu au notificat la timp dispariția omului de afaceri aflat sub control judiciar.