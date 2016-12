Care sunt priorităţile noului prefect al Constanţei

Care sunt prioritățile noului prefect al Constanței

Noul prefect al județului Constanța, Ion Constantin, a susținut, vineri, prima conferință de presă.În cadrul întâlnirii, Ion Constantin a anunțat că a fost numit în funcția de reprezentant al Guvernului în teritoriu începând cu data de 21 ia-nuarie 2015 iar numirea are caracter temporar, respectiv, pe o perioadă de șase luni cu posibilitatea de prelungire.„Prioritățile mele vizează problemele județului Constanța. În prima săptămână de la numirea în funcție am avut deja o întâlnire cu câțiva primari din județul Constanța care mi-au adus la cunoștință problemele pe care le întâmpină. În următoarea perioadă urmează să mă întâlnesc și cu ceilalți primari. Deocamdată, prioritară este aplicarea legii 165 care face referire la inventarierea terenurilor”, a declarat prefectul Ion Constantin.Pe de altă parte, el a anunțat că noul purtător de cuvânt al Prefecturii Constanța este Monica Jucan, fost consilier local din partea PSD în mandatul 2004 - 2008.Totodată, noul prefect a spus că speră într-o colaborare bună cu toți factorii de răspundere din subordinea Prefecturii Constanța pentru a evita pe viitor apariția unor pro-bleme de natură să afecteze activitatea acestei instituții.Ion Constantin are 37 de ani, este căsătorit și are doi copii. El a fost detașat la conducerea Prefecturii Constanța de la Direcția Publică Județeană de Evidență a Persoanelor, unde ocupa funcția de director executiv. În perioada anilor 2001 - 2003 a lucrat în cadrul Primăriei Constanța ca inspector, iar între anii 2003 - 2007 la RAEDPP ca inginer. Ulterior, între 2007 - 2009 și-a desfășurat activitatea ca șef serviciu în cadrul Consiliului Județean Constanța. Noul prefect a fost elev al Liceului Teoretic Decebal din Constanța și a urmat cursurile Universității Maritime Constanța, facultatea de Electromecanică Navală. Totodată, a urmat un curs de masterat în Politici și Instituții Publice, Guvernare Europeană, dar și alte cursuri de perfecționare în diverse domenii.