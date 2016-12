Care sunt mizele preluării Portului Constanţa de către Primărie

8

Desfiintarea conducerii centrale

Inca odata,am dovada limbajului de lemn cu argumente de tot rasul,invocandu-se interesele strategice ale Romaniei si U.E.Din start,este bine de stiut,ca o comparatie intre porturile Constanta si Rotterdam,se poate face,in primul rand,in cunostinta de cauza.Nu este de ajuns sa vezi o harta,ci sa intelegi un intreg sistem complex de ce inseamna un port.Sa folosesti freze de genul:poarta de intrare in U.E.obiectiv strategic,e ca si cum o administratie locala,nu are legatura cu sistemul national,de aparare ,de infrastructura,transport,turism,etc. Ori,tocmai aici e problema.Presedintele Basescu ,nu poate si nici nu vrea sa inteleaga ca un port este legat prin structura sa de zona in care se afla amplasat.Nu vrea sa inteleaga ca,mentinerea unui sistem centralizat,la minister,nu va reusi niciodata sa reduca birocratia si incompetenta.Pentru ca nu are pur si simplu nici o raspundere.Avem o multime intreaga de situatii cand conducerea centrala,habar nu are.Ba,chiar da dispozitii contradictorii cu aspectele din teren si care se bat cap in cap cu hotararile de la nivel teritorial.Regionalizarea,va deschide conflicte acerbe intre birocratia centrala si regiuni. Chiar si privat,un port,functioneaza pe reguli generale internationale si institutiile statului au obligatia de supraveghere a respectarii legii.Nu are nici o relevanta cine este primarul sau presedintele Consiliului Judetean,respectul fata de lege este acelasi.Am convingerea ca mult mai bine se va respecta legea cand portul va fi al autoritatii locale si nu cum se intampla acum,cand fiecare face ce vrea si nu raspunde nimeni.Pentru toate neregulile va raspunde primarul.Chiar si la vot.El are tot interesul,ca totul sa functioneze bine,birocratie cat mai putina si taxe cat mai mici.Cu ce a ajutat ministerul transporturilor,portul Constanta ? Exact invers,taxe,birocratie si mentinerea angajatilor care l-au dat in judecata si trebuie sa plateasca sume enorme datorita managementului defectuos.Nu sunt un locuitor nici macar al judetului,dar un management local al portului si chiar al Canalului Dunare-Marea Neagra se va dovedi mult mai bun.Fiecare locuitor al judetului,in primul rand,trebuie sa fie responsabil si sa se bucure pentru asta.