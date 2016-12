Care sunt avuţiile pesediştilor din Consiliul Local Constanţa (II)

Care sunt avuțiile pesediștilor din Consiliul Local Constanța (II)

În ediția de ieri a publicației Cuget Liber, v-am prezentat situația materială, așa cum reiese ea din declarațiile de avere, a consilierilor locali din PSD. Dacă, ieri, am analizat declarațiile a șase dintre ei, printre care și cei doi viceprimari, astăzi îi vom lua „la bani mărunți” pe ceilalți nouă rămași.„Sărmanii“ cu Dacii cumpărate în rate, sau mașini vechiConsilierul Răducu Popescu nu deține terenuri, dar are un apartament în Constanța, în suprafață de aproximativ 75 de metri pătrați. Locuința a fost cumpărată în 2010 și este împărțită cu soția. Acesta deține un auto-turism Dacia, achiziționat în rate, în anul 2005. Pesedistul nu are conturi sau acțiuni la firme. La capitolul venituri obținute în anul fiscal precedent, Popescu amintește remune-rațiile pe care le primește de la Universitatea Ovidius și de la Farmacia Centrofarm. Însumate, aceste salarii ajung la aproximativ 72.000 de lei, la care se adaugă și cei 7.436 pe care Popescu i-a primit pentru activitatea la Primăria Constanța. Popescu este asociat unic al City Club Cafe SRL și administrator al Trust Services SRL.La fel de „amărât” pare să fie și Costin Ioan Răsăuțeanu. Pesedistul nu are terenuri, case, dar are în schimb o mașină Volkswagen achiziționată în urmă cu mai bine de 10 ani. La capitolul venituri, Răsăuțeanu amintește banii primiți din activitatea desfășurată în cadrul Asociației Europene pentru Dezvoltarea Umană din Câmpulung Muscel, aproximativ 90.000 de lei.La această categorie îl putem încadra cu ușurință și pe consilierul PSD Gabriel Valentin Pîrvulescu. Acesta nu deține case, terenuri sau obiecte scumpe, ci doar un jeep din 2007. Soția sa are un plasament la bancă de 5.000 de euro, iar pesedistul a luat împrumut în 2009 de la Valentin Preda suma de 15.000 de lei. Pîrvulescu este directorul companiei SC Tomis Marina Management SRL, vicepreședinte, precum și membru în biroul executiv al organizației municipale PSD și membru în consiliul național al partidului.Terenuri, conturi în bancă sau afaceri de milioanePesedistul Mircea Dobre deține o cotă parte de 50% din trei terenuri extravilane în Constanța a căror suprafață atinge aproxi-mativ 500 de metri pătrați. În plus, Dobre are un apartament de 176 de metri pătrați și două spații comerciale. Unul dintre ele a fost achiziționat în 2008 și se întinde pe 232 de metri pătrați, iar cel de-al doilea a fost obținut în 2012 prin contract de dare în plată și se întinde pe 1.215 metri pătrați. La capitolul bunuri mobile, Dobre amintește un teren înstrăinat în 2011 contra sumei de 834.625 de lei. În plus, pesedistul are trei conturi reali-zate în perioada 2008-2011, unde a depozitat aproximativ 260.000 de lei. Mai mult, acesta are acțiuni la patru companii, printre care și binecunoscuta firmă de produse de panifi-cație „Dobre și fiii”. La venitul anual încasat, Dobre a trecut banii obținuți din activitatea companiei „Dobre și fiii”, salariul de la Consiliul Local, dividendele și sumele aduse „în casă” de soția sa. În total, familia Dobre a obținut aproximativ 1,5 milioane de lei.Temur Ibraim are un teren în intravilan la Topalu ce se întinde pe 1.005 metri pătrați, pre-cum și un apartament de 63 de metri pătrați și o casă de 266 metri pătrați. Bijuteriile fami-liei Ibraim au o valoare de 5.000 de euro, iar venitul anual încasat din salariul de șef servi-ciu al RATC a fost de 29.900 de lei. La acesta se adaugă indemnizația de consilier, precum și alte remunerații, în total Ibraim având un venit anual de aproximativ 50.000 de lei. Pesedistul este membru în Consiliul de Administrației al SC Clean Control YTC SRL, președintele Sindicatului Liber Trans-portul în Comun, prim-vice la Federația Sindi-cală „Transloc” din București, vicepreședinte al filialei județene a Blocului Național Sindical și, într-un final, vicepreședinte la PSD Municipiu.Consilierul Denis Ali își deschide declarația de avere cu un teren intravilan în suprafață de 534 de metri pătrați, cumpărat în 2011 și din care acesta deține jumătate. Tot în 2011, pesedistul a achiziționat un apartament de 120 de metri pătrați pe care îl împarte cu soția. Acesta are două conturi din 2005 ce ajung la aproximativ 7.000 de euro. În ceea ce privește veniturile pe anul fiscal precedent, se pare că Ali a avut un an productiv. Acesta a primit 30.000 de lei din activitatea pe care a pres-tat-o ca jurist pentru SC EUCASS SRL și pentru HCM Constanța. În plus, Ali a primit 55.000 euro pentru „prestări servicii” la canisa din Constanța. Consilierul este administrator la firmele SC DEN-FIL BROTHERS SRL și SC ALIVERB FOODS SRL.Consilierii care stau la două camereDaniel Georgescu are un apartament în Constanța de 55 de metri pătrați și un autoturism Skoda din 2002. Georgescu nu a precizat venitul obținut pe anul fiscal precedent, menționând că acesta este în conformitate cu fișa fiscală pe 2011. Pesedistul este asociat la SC Expertissa Constanța SRL, companie care a încheiat contracte cu RADET și Confort Urban Constanța.Valentin Ciorbea are un apartament de 45 de metri pătrați cumpărat în 2007, precum și două conturi bancare, unul în valoare de 10.000 de euro, iar cel de-al doilea de 90.000 de lei. Ciorbea nu are niciun venit menționat pentru anul fiscal precedent și o declarație de interese goală.Marioara Cojoc este coproprietara unei case de 122 de metri pătrați, achiziționată în 2006, și proprietara unui apartament cumpărat în 2011. Cojoc are două autoturisme: un Matiz din 2004 și un Suzuki Jimny din 2009. În plus, pesedista are datorii la trei bănci în euro și în lei. Primul credit are o valoare de aproximativ 80.000 euro și îl are ca împrumutant pe fostul soț, Marian Cojoc. Acesta este și cosemnatar la un credit de 35.000 de euro luat în 2011. În plus, Mărioara Cojoc are două credite individuale luate în 2011, unul în valoare de 24.000 de euro, iar cel de-al doilea de 16.000 de lei. Din activitatea desfășurată în cadrul Universității Ovidius, Cojoc a obținut pe anul fiscal precedent suma de 47.169 de lei, la care se adaugă 18.650 de lei proveniți dintr-un contract de prestări servicii pentru Școala Națională de Științe Politice și Administrative.