Care sunt avuţiile pesediştilor din Consiliul Local Constanţa

Care sunt avuțiile pesediștilor din Consiliul Local Constanța

Cuget Liber continuă seria materialelor dedicate exclusiv prezentării conținutul declarațiilor de avere ale aleșilor locali și județeni. De această dată a venit rândul a șase dintre cei 15 membrii PSD din CL să fie luați la puricat. Averile celorlalți șapte vor fi publicate în ediția de mâine. Viceprimarii, mai "săraci" decât unii dintre consilieriViceprimarul Gabi Stan își deschide declarația de avere cu un teren intravilan în suprafață de 400 de metri pătrați, din care deține o cotă parte de 35%. Stan a primit această suprafață, prin moștenire, anul acesta, titularul de drept al terenului fiind soția sa, Mihaela. Mai mult, la secțiunea dedicată locuințelor, Stan amintește un spațiu comercial de 135 metri pătrați și un apartament de 80 de metri pătrați, al căror titular este tot soția. Ambele au fost moștenite în 2012, iar Stan deține o cotă parte de 35%. Pe lângă acestea, Stan mai are "dospiți", la saltea probabil, alți 100.000 de lei în numerar. Totuși, vicele pesedist nu a scăpat nici acum de datoriile la bănci. Astfel, cu un cont deschis în 2006 în valoare de 10.000 de euro și cu alte trei conturi deschise în 2008 și care însumate ajung la 36.000 de euro, Stan mai are de plătit rate până în 2018. Cu privire la veniturile obținute în anul fiscal precedent, Stan amintește remunerația de la Primăria Constanța, în valoare de aproximativ 36.000 de lei. Salariul soției, obținut din activitatea de cadru didactic, are o valoare de 19.200 de lei. În plus, Stan este acționar și asociat în compania SC BILSII SRL, membru fondator al Asociației Fair Play și al Asociației Sportive Futsal Municipal Constanța, unde ocupă și funcția de vicepreședinte în Consiliul Director. Celălalt vice, Decebal Făgădau deține jumătate dintr-un apartament în Constanța, în suprafață totală de 64 de metri pătrați. În rest, singura mențiune care ar putea "să ia ochii" este cea privind vânzarea unui teren în luna martie, tranzacție în urma căreia Făgădau a obținut 50.000 de euro. Totuși, viceprimarul Constanței are o datorie la bancă în valoare de 38.000 de franci elvețieni a cărei dată scadentă este 2036. Împreună, Făgădău și soția sa au obținut venituri în valoare de aproximativ 55.000 de lei pe anul fiscal precedent. Făgădau este membru al Fudației Fantasio, ADI Dobrogea și ADI Apă-Canal. În plus, vicele face parte din AGA al SC RAJA SA și din consiliile de administrație ale unor instituții de învățământ din județ. Bijuterii de 90.000 de euro Consilierul PSD, Carmen Onciu deține două terenuri. Unul este la Constanța, în extravilan și se întinde pe o suprafață de 808 metri pătrați. La cel de-al doilea teren, obținut prin partaj, dar și prin contract de vânzare cumpărare în 2006, Onciu a "cenzurat" locația. Pesedista are și un apartament de 208 metri pătrați, la Constanța, achiziționat în anul 2008. În plus, Onciu deține un autoturism Renault Clio din 2006, bijuterii în valoare de 90.000 de euro, dar și datorii la bancă de aproximativ 160.000 de euro. Din indemnizația de consilier, pensia alimentară și alocațiile celor doi copii, Onciu a obținut un venit de aproximativ 32.000 de lei. Menționăm că Onciu este administrator al companiei Medesthetic SRL și membru în: Colegiul Medicilor din România, Patronatul Farmaciștilor și Woosam. "Baronul" Stroe"Campionul" din Consiliul Local este, de departe, Felix Stroe. Acesta deține o cotă parte de 50% din nouă terenuri, în Constanța, dar și la Buzău a căror suprafață totală atinge aproximativ 100.000 de metri pătrați. Stroe are două case la Constanța și Buzău în suprafață totală de 550 de metri pătrați. În plus, consilierul PSD deține acțiuni și a acordat împrumuturi la 15 companii. Valoarea totală a acestora, la zi, depășește 700.000 de lei. Venitul total pe anul fiscal precedent al consilierului este de 190.000 de lei, bani proveniți din salariul de la Primăria Constanța, la care se adaugă remunerațiile de la alte companii în care Stroe activează, precum și din dividende. Menționăm că, pe lângă funcția de președinte și director general al RAJA, Stroe este asociat și acționar în alte 11 companii. Felix Stroe este și prim-vice în Asociația Română a Apei, președinte al Patronatului Român al Apei, vicepreședinte al Organizației Județene a PSD, precum și președinte al organizației PSD de la Adamclisi. Consilierii "amărâți"Consilierul PSD, George Daniel Papari, nu deține terenuri, dar are un apartament de 127 de metri pătrați, achiziționat în 2007 prin credit bancar. Veniturile acestuia pe anul fiscal precedent au o valoare de 110.000 de lei. Banii au provenit din salariul de consilier, cel de la SC Miorița 2001 SA, precum și din activitatea didactică și științifică desfășurată în cadrul Universității Andrei Șaguna și al fundației cu același nume. Pe lângă activitatea din instituțiile și companiile menționate anterior, Papari este membru în AGA al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime.Pesedistul George Gabriel Vișan are un teren de 550 de metri pătrați la Constanța, achiziționat în 2007 și un apartament de 50 de metri pătrați, pe care-l împarte cu soția. Vișan are un autoturism Renault Clio din 2008, iar veniturile sale pe anul precedent ating o valoare de aproximativ 40.000 de lei. Potrivit declarației de interese, Vișan este asociat unic al companiei Visage Inteligent Solutions SRL, unde ocupă funcția de director general și membru în AGA al RADET Constanța. În plus, Vișan este vicepreședinte al organizației Municipale PSD, prim-vicepreședinte la organizația județeană, pre-ședinte al Ligii Tinerilor Întreprin-zători Social Democrați și al Organizației Municipale a Tineretului Social Democrat.