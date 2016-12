Care sunt averile membrilor PNL şi PC din Consiliul Judeţean

Care sunt averile membrilor PNL și PC din Consiliul Județean

Dacă unii dintre aleșii din Consiliul Județean Constanța se laudă cu averi impresionate, de cealaltă parte a baricadei se află cei care nu au de niciunele. În ediția de astăzi, vă prezentăm conținutul declarațiilor de avere pentru cei șase liberali din CJC, precum și pentru singurul consilier din partea PC. Familia lui Marian Crușoveanu deține două terenuri. Unul este în intravilan, are o suprafață de 397 metri pătrați și a fost achiziționat în 2012, iar cel de-al doilea este agricol, se întinde pe 6.000 de metri pătrați, a fost achiziționat în 2009 și aparține soției lui Crușoveanu. Mai mult, soții Crușoveanu dețin bijuterii din aur și diamante de peste 20.000 de euro, statuete din bronz de aproximativ 4.000 de euro, precum și ceasuri de 25.000 de euro. Liberalul are patru conturi la bancă, realizate în 2011. Însumate, două dintre ele ajung la aproximativ 20.000 lei, iar celelalte două la aproximativ 12.000 de euro. Din salariul de consilier județean, activitatea de economist a soției și închirierea unei hale la Megdidia, Crușoveanu a obținut un venit pe anul fiscal precedent în valoare de 67.350 de lei. Colegul său de partid Baiazid Memiș nu are nici terenuri, nici case, nici bijuterii și nici credite la bancă. Din salariul de director executiv și administrator al companiei SC ETEKS Producție, Memiș a produs pe anul fiscal precedent aproximativ 25.000 de lei. Pe lângă cele două funcții menționate, liberalul este asociat în SC ETEKS Distribuție SRL, administrator al SC ETEKS Holding și vicepreședinte al Biroului Permanent Județean al PNL. Într-o situație similară se află și reprezentantul PC Ciprian George Ulmeanu. Acesta nu deține terenuri, case, nici autoturisme. Ulmeanu nu are depozite sau datorii la bancă, singura rubrică completată în declarația sa de avere fiind cea privind venitul pe anul fiscal precedent. Astfel, din contractul de muncă, Ulmeanu, care este de profesie inginer, a obținut suma de 22.300 de lei. Directorul de afaceri din cadrul CONGAZ, Dumitru Bedivan, deține două terenuri: unul intravilan de 354 de metri pătrați la Ovidiu, iar cel de-al doilea extravilan, arabil, de aproximativ opt hectare, la Corbu. În plus, liberalul are împreună cu soția o casă de vacanță la Ovidiu de 171 de metri pătrați și două apartamente la Constanța, fiecare trecând peste 65 de metri pătrați. Mai mult, Bedivan are două conturi în valoare de aproximativ 90.000 de euro și alte două conturi de aproximativ 230.000 de lei. Din salariul de director, acesta a obținut un venit anul de 234.359 de lei. Pe lângă funcția menționată, penelistul este și acționar la SC Dobrogea SA Constanța. Profesorul universitar Doina-Eufrosina Carp deține trei terenuri în zona Năvodari-Mamaia Sat moștenite de la părinți. Două dintre ele sunt în intravilan și se întind pe 3.700 de metri pătrați. Cel de-al treilea este agricol și are o suprafață de 5,5 hectare. Carp a moștenit de la părinți și o casă de 100 de metri pătrați. În 1983, penelista a cumpărat un apartament de 65 de metri pătrați. În 2011, aceasta a achiziționat un autoturism Ford Fiesta, iar cu un an înainte, a luat un credit în valoare de 4.500 de euro. Din salariul primit de la Universitatea Maritimă, cel la CJC și activitatea de expert în cadrul a două companii, Carp a obținut un venit anual de aproximativ 150.000 de lei. Consilierul Ioan Albu a cumpărat, în perioada 2003-2011, trei terenuri arabile în suprafață aproximativ 260 de hectare și o pășune ce se întinde pe 50 de hectare. Liberalul are un apartament la Constanța de 73 de metri pătrați și un depozit la BCR, realizat în 2010, în valoare de 659.958 lei. Venitul anual al acestuia a fost de aproximativ 920.000 de lei, bani care au provenit din: activitatea de inginer desfășurată în cadrul SC Agronaut SRL, din vânzări, din subvenția de la APIA Constanța, precum și de la subvenția de creștere a copilului primită de soție. Albu este asociat în SC Cosmara Pest SRL, precum și în altă companie care activează în domeniul agricol. Liberalul Sorin Mocianu deține o cotă parte de 50% dintr-un teren în intravilan de 839 de metri pătrați și o casă de 302 metri pătrați construită în 2011. Mocianu are o remorcă Umbra din 2007 și un autoturism Matiz din 2006. Administratorul SC Cin-Cin SRL are trei conturi la bancă în valoare de aproximativ 85.000 de lei, respectiv 2.300 de euro. Penelistul are datorii la compania pe care o administrează în valoare de 400.000 de euro. Din activitatea de jurist și cea de administrator, Mocianu a obținut un venit anual în valoare de aproximativ 4.000 de lei.