Care este ordinea de zi a adunării ACoR Constanţa

Care este ordinea de zi a adunării ACoR Constanța

Membrii Filialei Județene a Asociației Comunelor din Ro-mânia (ACoR) se vor întruni, mâine, pentru a alege cei nouă membri ai Consiliului Director ce vor conduce asociația în man-datul 2012-2016. Concret, evenimentul reprezintă Aduna-rea Generală a asociației în sesiunea ordinară pe 2012 și se va desfășura, începând cu ora 11.00, în Aula Bibliotecii Jude-țene „I. N. Roman”.Potrivit comunicatului trimis de actualul președinte al ACoR Constanța, Mariana Gâju, tot mâine se va alege și cenzorul asociației. Necesitatea organi-zării se justifică prin modificările survenite la nivelul administrațiilor locale din Constanța, ca urmare a alegerilor din 10 iunie.Mai mult de atât, Gâju, care ocupă și funcția de prim-vicepreședinte în cadrul Asociației Comunelor din România, își va prezenta raportul de activitate pentru mandatul 2008-2012. În plus, primarul va vorbi și despre proiectele pe care le are în vedere în eventualitatea în care va fi realeasă și va prezenta bugetul, precizând veniturile și cheltuielile filialei.Membrii ACoR Constanța vor avea parte și de prezentarea raportului Comisiei de Cenzori. De asemenea, potrivit primarului, se va discuta despre proiectul „Competent - Activități inovatoare în vederea îmbunătățirii accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. Acesta are ca scop prezentarea și schimbul de experiență în domeniul ocupării forței de muncă și competențelor.