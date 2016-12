Caravana PP-DD Constanţa, în vizită la Căminul de bătrâni de la Cernavodă

Caravana PP-DD Constanța, în vizită la Căminul de bătrâni de la Cernavodă

Președintele Organizației Județene Constanța a Partidului Poporului Dan Diaconescu, Gheorghe Slabu, împreună cu deputatul PP-DD de Constanța Răzvan Andrei Condurățeanu și conducătorii organizației PP-DD Cernavodă (președinte, ing. Dănuț Pîțu; vicepreședinte, Costache Manole), a vizitat, zilele trecute, Căminul de bătrâni de la Cernavodă, ocazie cu care a împărțit vârstnicilor de acolo pachete cu alimente, flori și calendare.„În pragul sfintelor sărbători de Paști, am considerat că e un gest frumos să aducem un dram de fericire bătrânilor din căminul de la Cernavodă. Alături de noi, au fost și reprezentanți ai Primăriei Cernavodă, de la serviciul de asistență socială”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Gheorghe Slabu.De la Cernavodă, delegația PP-DD s-a deplasat apoi la Mircea Vodă, unde președintele Slabu, deputatul Condurățeanu, dar și consilierul senatorial Constantin Nițe au ascultat problemele locuitorilor comunei.„Le-am dat asigurări oamenilor că vom căuta soluții pentru problemele lor, vom întocmi proiecte de dezvoltare a zonei pe care, prin intermediul aleșilor noștri, le vom transmite în Parlament”, a explicat Gheorghe Slabu, care a precizat că seria întâlnirilor cu locuitorii din județ va continua inclusiv în perioada de sărbători.„De Paști, vom organiza pelerinaje la mânăstirile din județul Constanța, mai ales că, în aceste vremuri, singura speranță a românilor a rămas credința”, a declarat Slabu.Altfel, în scurt timp, PP-DD va inaugura un cabinet parlamentar și la Cernavodă, unde constănțenii se vor putea întâlni cu senatorul Marian Vasiliev.Președintele PP-DD Constanța, Gheorghe Slabu, a dorit să își exprime un punct de vedere și în ceea ce privește „dezertarea” deputatului Mihai Tararache, care a anunțat că își va continua activitatea parlamentară ca independent.„Am rămas surprins de acest anunț, mai ales că am ținut permanent legătura cu el și îmi spunea că totul e ok. Nu au fost disfuncționalități de comunicare, relațiile dintre noi au fost foarte bune. Probabil că a fost un moment de slăbiciune, provocat de anumite influențe. Una peste alta, nu cred că este vorba de o decizie finală”, a spus Gheorghe Slabu.