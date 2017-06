"Candidez pentru a readuce PNL pe primul loc în politica românească"

1

O FIGURA ANODINA DE FRIZER CU MANDOLINA

Dl Orban vrea sa duca PNL pe cele mai inalte culmi ale politicii romanesti . Intentia erste buna , doar ca este tardiva . In primul rand , PNL la fel ca si PDL nu mai exista decat pe hartie . PNL a incetat sa existe din momentul in care a intrat in nenorocita combinatie numita USL iar PDL de cand a intrat in PNL . Din combinatie n-a iesit ce s-a sperat ci un soi de corcitura care aminteste de combinatia dintre Mos Carciun si Mos Gerila , din care a rezultat Mos Cracila . Nu numai combinatia a determinat si determina caderea " Marelui PNL " ci si faptul ca numindu-se PNL s-a scos denumirea de " democrat ". avand astfel semnificatia disparitiei fostului PDL ceea ce nu vor ierta niciodata cei care au fost pedelisti . Si mai semnifica ceva . Partidele nu suporta democratia , decat cu ocazia alegerilor si nici atunci pe deplin .Ceea ce s-a intamplat si se intampla cu PNL , si cu ceea ce face astazi PSD , reprezinta finalizarea cu succes a procesului de disparitie a actualelor partide politice . Ce se va pune in loc este greu de precizat . In asa zisa democratie romaneasca este posibil orice . Viitorul politic al Romaniei depinde in continuare de un electorat dezamagit , nepasator si de viitorii politicieni care , mai mult ca sigur vot proveni din actualele progenituri care beau sampanie de 20 de mii de euro pe litoral , consumand banii furati de babacii lor , de la care n-au invatat nimic bun . Fiind vorba de un partid liberal , nu trebuie sa ignoram procesul de disparitie a liberalismului care a facut atata rau , prin poltica individualista , mercantila , de dizolvare a moralei , a familiei si a ideilor de nationalism si patriotism . Speranta ca " dracii rosii " vor putea fi alungati de " dracii galbeni " este o iluzie . Acesi " draci " nu mai pot fi alungati cu votul ci cu parul . Acest proces de descompunere este asigurat de efortul actualului partid de guvernamant , care in comlicitate cu celelalte partide vor sa legifereze libertatea de a fura fara teama de consecinte , si acordarea fostilor , actualilor si viitorilor puscariasi posibilitea sa mai conduca Romania ., indiferent cu ce pret . Recomandam dlui Orban sa exerseze in continuare la chitara . Se pare ca este mai bun la muzica decat la politica .