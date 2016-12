Candidează senatorul Gigi Chiru la Primăria Constanţa?

Candidează senatorul Gigi Chiru la Primăria Constanța?

Senatorul Gigi Chiru spune că nu a fost consultat cu privire la sondajul pe care copreședintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a anunțat că-l va face la sfârșitul acestei luni pentru a se „măsura” diverse persoane din interiorul partidului care doresc să devină candidați la Primăria Constanța, iar el nu va cere partidului să-l includă pe acea listă.„Așa cum am mai spus, înainte de a mă gândi la o nouă candidatură pentru Primăria Constanța doresc să-mi clarific situația juridică în care mă aflu. Decizia sondajului aparține colegilor din PNL, eu nu am fost consultat. La sfârșitul acestei săptămâni mă voi întâlni și eu cu membrii vechiului PDL și vom discuta dacă este nevoie de a efectua un sondaj paralel”, a declarat senatorul Gigi Chiru, fost copreședinte al PNL Constanța.Cu toate acestea, Chiru a spus că, în opinia sa, înainte de a efectua un sondaj public pentru desemnarea candidatului la Primăria Constanța cel mai bine ar fi să existe o competiție internă în partid.„Consider că sondajele sunt foarte bune pentru a afla din partea constănțenilor unde te afli, cum te poziționezi, însă nu cred că unul efectuat acum ar fi relevant. Lumea se pregătește deja de concedii. Cred că cel mai bine ar trebui făcut la toamnă. În plus, cred că, înainte de a face un sondaj, cel mai bine este să existe o competiție internă în interiorul partidului. O competiție cu proiecte viabile, mai ales că este vorba despre Primăria Constanța, după care cei mai buni să fie incluși în acel sondaj”, a mai explicat Gigi Chiru.Întrebat dacă îi va solicita lui Gheorghe Dragomir să fie inclus în sondaj și numele său, Gigi Chiru a negat.„Eu n-am să solicit așa ceva, nu am să mă autopropun. Totuși, dacă vor decide colegii mei că trebuie să fiu inclus în sondaj, dacă ei mă vor propune, considerând că am șanse sau pentru a vedea cum mă poziționez, eu n-am să mă opun dorinței lor”, a mai spus senatorul Gigi Chiru.Primul sondaj la sfârșitul lunii maiZilele trecute, copreședintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a spus că, la sfârșitul acestei luni se va comanda un sondaj de opinie în rândul constănțenilor pentru a afla ce persoană din PNL Constanța este cel mai bine cotată de constănțeni și care ar putea fi trimisă în lupta pentru Primăria Constanța.„Am stabilit ca, la sfârșitul lunii mai să efectuăm primul sondaj de opinie cu privire la candidatul pentru Primăria Constanța. Nu va fi primul și ultimul sondaj, vom mai face încă unul, posibil, în septembrie. Consider că este deja prea târziu că nu avem deja desemnat un candidat, cu atât mai mult cu cât alegerea primarului se va face dintr-un singur tur. Lista de includere în sondaj este deocamdată deschisă și orice liberal care dorește se poate înscrie pe ea. Fac apel la unificare, la toate partidele de dreapta sau, mai bine spus, la toți cei care sunt anti-PSD. Trebuie să ne unim forțele și, împreună, să dăm cel mai bun candidat. Nu trebuie să fie neapărat de la PNL. El poate fi de la alt partid de dreapta, poate fi chiar și independent, dar să fie cel mai bine cotat de constănțeni”, a declarat copreședintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir.Până în acest moment, există patru liberali posibili candidați la Primăria Constanța. Este vorba despre europarlamentarul Ramona Mănescu, consilierul local Iustin Fabian Roman, președintele Organizației Municipale a PNL Constanța, Robert Boroianu și directorul CERONAV, Ovidiu Cupșa.Întrebat dacă este posibil ca în acel sondaj să fie inclus și numele fostului candidat la Primăria Constanța, senatorul Gigi Chiru, care acum este suspendat din toate funcțiile politice din cauza unui dosar penal ce se află pe rolul instanțelor, Dragomir a răspuns afirmativ.„Dacă domnul Chiru își va exprima dorința ca numele său să fie inclus în această cercetare sociologică profesionistă, noi vom prinde și numele său acolo”, a mai spus Gheorghe Dragomir.