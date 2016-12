Candidatură surpriză la şefia Consiliului Judeţean Constanţa

4

gheorghe slabu 15%

Pentru prima data, in ultimii 12 ani, Mazare & Co sunt depasiti procentual de concurenta. Lumea s-a cam saturat de aliante de tipul - toti o apa si-un pamant: PD + PNL, PSD + PD sau PSD + PNL. Electoratul o sa accepte orice alianta a PP DD si chiar vad o logica in asta. Gheorghe Slabu cu 15% merita luat in seama de ambele puteri politice. Pentru asta le recomand celor care au scris mai sus, care nu ma indoiesc ca sunt din PSD, sa se poarte mai frumos cu posibila lor carte castigatoare.