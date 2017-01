„Candidatul PNL pentru Primăria Constanţa va fi un liberal pur sânge“

Președintele PNL, Gheorghe Dragomir:

„Candidatul PNL pentru Primăria Constanța va fi un liberal pur sânge“

În ultima perioadă, au apărut mai multe zvonuri privind posibilii candidați ai PNL pentru Primăria Constanța în perspectiva alegerilor locale din 2012. Până acum, numele care a stârnit cele mai aprinse discuții a fost cel al fostului viceprimar al Constanței, social-democratul Nicolae Nemirschi. Liderul liberalilor constănțeni, Gheorghe Dragomir, a evitat să discute despre varianta Nicolae Nemirschi însă a recunoscut în cele din urmă că este doar un zvon. „Zvonurile apar și vor apărea în continuare. Nu trebuie să vă luați după toate zvonurile care apar… Am reușit să vă fac curioși și, la momentul potrivit, veți cunoaște candidatul nostru”, a explicat Dragomir. „Însă am promis că nu voi divulga numele lui pentru că vreau să fie într-adevăr o surpriză. Și același lucru l-am spus și colegilor noștri. Îi mănânc dacă vorbesc”, a glumit el. Potrivit lui Gheorghe Dragomir, PNL Constanța va anunța candidatul - surpriză în cadrul unui eveniment special la care ar putea să participe și Crin Antonescu. „În orice caz, candidatul PNL pentru Primăria Constanța va fi un liberal pur sânge”, a mărturisit la un moment dat Dragomir. Victor Manea, indecis Fostul candidat al liberalilor pentru Primăria Constanța, Victor Manea, nu a exclus nici un nume din strategia pentru 2012 a PNL Constanța, lăsând deschisă lista pentru orice formulă. El nu a exclus nici varianta ca Nemirschi să intre în PNL și să candideze pentru liberali. În privința posibilității ca el să candideze din nou, Victor Manea s-a arătat nehotărât. „Mă evaluez și eu pentru că nu îmi place să pierd. Am mai pierdut o dată…”, a menționat el. Manea a mai afirmat că va ține cont de mai mulți factori în luarea deciziei finale, printre care și „susținerea totală”…pe care el a admis că nu a resimțit-o în 2008. „Una este să te bați în doi - trei oameni, și alta este să te bați în 2.000 -3.000 de oameni”, a încheiat el.