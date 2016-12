„Candidatul pe care îl va propune dreapta la prezidenţiale va fi din PDL”

Andreea Paul:

„Candidatul pe care îl va propune dreapta la prezidențiale va fi din PDL”

Candidatul pe care îl va propune dreapta românească va fi cel cu șansele cele mai mari și va fi din PDL, a declarat vicepreședintele Partidului Democrat Liberal, Andreea Paul.„PDL are obligația de a se confirma ca cel mai puternic partid de centru dreapta din România, căci cel mai puternic partid de opoziție este deja. Odată confirmat, mergem pe unificarea dreptei, în jurul PDL. Dacă vă uitați mai fin în centrele mici de partide ce se revendică de dreapta sau de centru dreapta, veți vedea că sunt tot membri PDL plecați. Pe scurt, ne unim cu noi înșine, când ne unim. Candidatul pe care îl va propune dreapta românească va fi cel care va avea șansele cele mai mari și va fi din PDL. Și de ce? Simplu, pentru că are cea mai mare credibilitate și are notorietate, crește rapid. PDL s-a dovedit că nu este partid buzunar și nici partid gata a fi cumpărat sau moștenit”, a susținut Andreea Paul.La rândul său, prim-vicepreședintele PDL Dorin Florea a arătat că PDL trebuie să termine întâi organizarea internă, apoi să meargă în fața celorlalte grupări de dreapta și să le ceară sprijinul.