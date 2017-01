Candidatul PD-L la Primăria Săcele îşi propune dezvoltarea comunei pe criterii europene

Candidatul PD-L la Primăria Săcele își propune dezvoltarea comunei pe criterii europene

Din cei șapte candidați la Primăria Săcele, reprezentantul PD-L, Ștefan Tucă, este cel care propune locuitorilor comunei un program bazat pe necesitățile imediate ale comunității dar și pe demararea unor proiecte de amploare, cu finanțare europeană, menite a contribui la dezvoltarea comunei, implicit la ridicarea nivelului de trai al locuitorilor. Printre proiectele imediate ale lui Ștefan Tucă se numără reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă, introducerea celui de canalizare, extinderea rețelei de iluminat pentru noile cartiere de case, reamenajarea parcului din comună și asigurarea transportului pentru cei opt elevi care fac naveta din satul Traianu la școala din Săcele. Un alt obiectiv al candidatului PD-L este implementarea unui sistem comunicațional transparent în admi-nistrația locală. Lipsa de transparență a actualului primar în relația cu locuitorii comunei este una dintre deficiențele majore ale actualei administrații locale pe care Ștefan Tucă a sancționat-o atât în ultimii patru ani, cât timp a fost consilier local, cât și în campania electorală. Tot ca urmare a carențelor comunicaționale de la nivelul primăriei, Tucă a și semnalat, de curând, anumite aspecte în legătură cu investițiile făcute la școala din localitate. „Cetățenii au dreptul să fie informați în legătură cu toate deciziile pe care le ia primarul. În acest sens, voi înființa în cadrul primăriei un birou de informare și îndrumare a cetățenilor, oamenii putând să fie în contact direct cu cei care decid pentru ei. Chiar și acum când am semnalat problemele de la școală am vrut ca oamenii să știe cum și pe ce se duc banii publici. Lucrez de atâția ani în această școală, sunt legat de ea și sunt atașat de această comună și tocmai de aceea vreau ca toți locuitorii să fie respectați, iar transparența în luarea deciziilor mi se pare o primă formă de respect”, este de părere Ștefan Tucă. În programul său electoral, candidatul PD-L la Primăria Săcele mai are prevăzute măsuri în domeniul protecției sociale, în domeniul sănătății, cel al sistemului de învățământ, dar și în ceea ce privește demararea unor proiecte culturale și sportive în comună. În prezent, locuitorii din Săcele au ca unică sursă de venit agricultura, lipsa locurilor de muncă ducând, în timp, la plecarea tinerilor la muncă în străinătate. Pentru a contracara efectul de îmbătrânire a populației comunei, dar și pentru a dezvolta localitatea și a le oferi tinerilor o oportunitate de a contribui la acest lucru, Ștefan Tucă susține și încurajarea mediului de afaceri pe raza localității Săcele. În ceea ce privește taxele și impozitele aplicate la nivelul comunei Săcele, candidatul PD-L la fotoliul de primar propune facilități pentru agenții economici menite a le permite acestora achitarea dărilor. Ștefan Tucă are 33 de ani și este de profesie cadru didactic. În mandatul 2004 - 2008 Ștefan Tucă a fost consilier local.