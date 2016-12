„Candidatul la prezidenţiale va fi desemnat în două-trei săptămâni”

Ludovic Orban:

„Candidatul la prezidențiale va fi desemnat în două-trei săptămâni”

Vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că desemnarea candidatului PNL la prezidențiale se va face în două-trei săptămâni, în baza sondajelor de opinie, în cadrul Delegației Permanente.Orban a susținut că a fost surprins de declarația lui Crin Antonescu în ceea ce privește disponibilitatea de a candida la alegerile prezidențiale, după ce în urmă cu câteva săptămâni a anunțat că se retrage din cursă.„Pentru PNL este bine că are doi candidați la președinție. Într-un termen de două-trei săptămâni, în baza unor cercetări sociologice serioase și în mod evident în baza deciziei Delegației Permanente vom stabili cine este candidatul PNL la funcția de președinte al României”, a afirmat vicepreședintele PNL, Ludovic Orban.El a susținut că în această perioadă atât Crin Antonescu, cât și Klaus Iohannis, își vor prezenta în spațiul public ofertele pentru prezidențiale.„Eu mi-am prezentat poziția foarte clar, eu deja am văzut foarte multe evaluări și cercetări sociologice și pentru mine este evident faptul că astăzi Klaus Iohannis are prima șansă la funcția de președinte al României”, a mai spus Orban.