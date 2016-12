Candidaţii partidelor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, aleşi să nu deranjeze

6

2

Pdl un partid care are intentii bune in Judetul nostru! Macar au dat un tanar care are capacitatea sa faca un lucru bun aici in Constanta nu ca hienele astea din conducere care vor doar banii si sa stea cu burta la soare asa cum a facut si Constantinescu toti acesti ani! Gheorghe e tanar si are perspectiva si capacitatea de a schimba si a aduce Judetul pe pasi buni!