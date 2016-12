Candidaţii partidelor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, aleşi să nu deranjeze

Candidații partidelor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, aleși să nu deranjeze

Candidatul PDL la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, Florin Gheorghe, spune că PDL se dovedeste singura formatiune politica in Constanta care se afla in opozitie cu actuala conducere USL a judetului.„Este surprinzator faptul ca, desi celealte formatiuni politice si-au nominalizat candidati la Consiliul Judetean, activitatea acestora in campanie este surprinzator de “cuminte”, nedorind, parca, sa deranjeze baronii locali. Nu e normala o astfel de atitudine de non-combat. In afara catorva glasuri anemice ale unor candidati la Primaria Constanta, ceilalti candidati la Consiliul Judetean nu se doresc sa apara in spatiul public si sa isi faca cunoscute proiectele. O astfel de campanie din partea celorlalte partide ridica mari semne de intrebare” a afirmat Florin Gheorghe, candidatul PDL pentru functia de Presedinte al Consiliului Judetean Constanta.“PDL reprezinta singura alternativa pentru cetatenii judetului Constanta care s-au saturat de actuala putere. Trebuie sa ne mobilizam si sa schimbam ceva” a mai precizat Florin Gheorghe.