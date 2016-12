Candidaţii George Andrei Popescu şi Sali Negiat s-au întâlnit cu susţinătorii PPDD

2

Dezamagire

Nu pot sa cred ca un om ca Dan Diaconescu a reusit sa faca un partid cu asa multi sustinatori, cultura oamneilor de rand este din ce in ce mai mediocra daca am ajuns sa ne uitam la acest personaj Senzational. Baiatu este tanar poate vrea sa faca multe dar nu este suficient odata ce sa alturat in lupta cu acest acest pardit am incheiat orice discutie pe aceasta tema!