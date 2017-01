Candidaţii fără ecou mediatic electoral şochează prin declaraţiile de avere

Candidații fără ecou mediatic electoral șochează prin declarațiile de avere

În afara celor câțiva lideri politici care domină deja spațiul mediatic, în cursa electorală pentru alegerile prezidențiale s-au înscris și competitori cu o vizibilitate mediatică mai redusă. Cu toate acestea, declarațiile lor de avere și de interese, publicate pe site-ul BEC, scot la iveală personalitățile interesante ce se ascund în spatele unor nume necunoscute publicului. Anul acesta, și președintele Patronatului Oamenilor de Afaceri Romi din România, Constantin Ninel Potârcă, s-a decis să candideze pentru funcția supremă în stat. Potrivit declarației sale de avere, Potârcă are un teren intravilan de aproximativ 1600 metri pătrați în Târgu Jiu, dobândit, prin moștenire, în 2002, și o casă de 981 metri pătrați tot în Târgu Jiu. El este asociat al unui SRL din București la care deține 55% din acțiuni, valoarea lor ajungând la 110 lei, și asociat și administrator al unui alt SRL din Târgu Jiu, unde are 94% din acțiuni, ce au o valoare de 958.800 de lei. Pe de altă parte, el a uitat să își treacă veniturile anuale. Zig-zaguri declarative Una dintre cele mai ciudate declarații este cea a lui Remus Cernea, președintele executiv al Partidului Verde. Declarația sa de avere este un joc continuu de linii și liniuțe de diferite măsuri și forme. El nu are nimic și niciun fel de venit. În schimb, este președinte al Asociației Umaniste România și administrator la două SRL-uri. Iane, șase case Ovidiu Cristian Iane candidează din partea Partidului Ecologist Român. El are un teren intravilan de 835 de metri pătrați, un altul de 3,9 hectare și încă unul de 1625 metri pătrați. În plus, are cinci apartamente în București și o casă de vacanță, precum și o motocicletă Yamaha. În privința activelor financiare, el stă destul de bine. Are două conturi în valoare totală de 83.500 de lei și două depozite bancare, unul de 5.000 de euro și unul de 5.000 de dolari. Anual, Iane obține aproximativ 630.000 de lei din dividende. Pe de altă parte, dacă datele completate în declarația sa de avere sunt corecte, el are datorii de 2.000.000 de euro către o bancă. Ca director, Ovidiu Cristian Iane a câștigat anul trecut 30.400 de lei. Soția sa este funcționar la o bancă însă el a uitat să treacă veniturile anuale ale acesteia. Președintele Partidului Alianța Socialistă, Constantin Rotaru, se mândrește cu trei terenuri agricole (două de aproximativ 580 de metri pătrați fiecare și unul de 738 metri pătrați) și cu trei apartamente (unul în Râmnicu Vâlcea și două în București). Nici el nu a scăpat de datorii, având de plătit 20.000 de euro către o bancă. Ca administrator unic al unei societăți, Rotaru a câștigat anul trecut 13.724 de lei și 48.669 de lei din dividende, în timp ce soția sa, director comercial, are un venit anual de 17.595 de lei. Cuibușor în Pipera Gheorghe Eduard Manole candidează independent deși, potrivit declarației sale de interese, este președintele Partidului Demnității Naționale. El are în posesie un teren intravilan în București de 1100 de metri pătrați, o casă în Pipera și trei apartamente în București. Mai deține bijuterii de 30.000 de euro și un cont de 200.000 de dolari din 2005. Este asociat unic la Concept Ltd SRL București și asociat și administrator al Concept Trans SRL București însă a uitat, la rândul său, să își declare veniturile anuale. *** Iată cum se prezintă din punct de vedere financiar și ceilalți candidați care au și avantajul unei prezențe constante în spațiul mediatic: Crin Antonescu. În urma căsătoriei cu europarlamentarul Adina Vălean, numărul de conturi și sumele acestora au crescut simțitor. Traian Băsescu. În declarația președintelui, ies în evidență bijuteriile, ceasurile și obiectele de artă în valoare de 72.000 de euro. Gigi Becali. A acordat un împrumut de 8.000.000 de euro și așteaptă să primească înapoi un milion de euro. Mircea Geoană. Candidatul PSD o duce și el destul de bine însă nu a ajuns să își cumpere o casă, fiind în ultimii ani un abonat al caselor de protocol. Kelemen Hunor. El ar putea fi încadrat în categoria celor mai săraci candidați. Trăiește din indemnizația de deputat și din banii pe care îi primește de la Uniune. Sorin Oprescu. Primarul Capitalei este datornic și creditor în același timp. A acordat un împrumut în nume personal de 623.113 de lei și are o datorie de 100.000 de euro. Vadim Tudor. Președintele PRM are o colecție de artă și bijuterii „de o valoare inestimabilă”.