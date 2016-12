"Candidaţii ar trebui desemnaţi pe criterii serioase, nu pe câţi bani au în portofel"

Parlamentarii constănțeni ai PDL vor descentralizare în partid:

"Candidații ar trebui desemnați pe criterii serioase, nu pe câți bani au în portofel"

Democrat-liberalii discută de ceva vreme în cadrul partidului de un proiect care ar urma să fie aplicat în interiorul formațiunii politice începând cu următoarele alegeri. Concret, este vorba ca la viitoarele alegeri parlamentare, desemnarea candidaților partidului să se facă în urma unor alegeri interne și nu prin desemnarea în mod direct a unor persoane. Purtătorul de cuvânt al PDL, Sever Voinescu, s-a declarat partizan al ideii organizării de alegeri interne în PDL pentru desemnarea candidaților partidului la alegerile parlamentare, cu rezerve însă în privința accesului simpatizanților la acest tip de scrutin. Voinescu a arătat că acesta este un subiect de dezbatere în interiorul PDL de mai multă vreme, existând partizani ai introducerii alegerilor primare. „Tipul ăsta de alegeri este cerut de mulți colegi și este o dezbatere care are loc în PDL de vreun an și ceva. La Institutul de Studii Popu-lare se discută subiectul ăsta de multă vreme, au fost și conferințe publice pe tema asta. Sunt convins că, până la urmă, se va găsi cea mai bună cale”, a spus democrat-liberalul. Acesta a apreciat că este nece-sară și o analiză a dezavantajelor pe care le presupune introducerea acestei proceduri. El s-a arătat reticent însă în ceea ce privește includerea simpatizanților PDL în procesul de desemnare a candi-daților partidului. Candidații impuși versus candidații aleși Vizavi de acest proiect, parlamentarii PDL de Constanța susțin că este un lucru foarte bun pentru că ar duce la întărirea filialei constănțene, dar și a partidului. „Un astfel de proiect este foarte bun. Se știe că orice partid, indiferent de culoare, își desfășoară strategia de resurse umane pe baza unor criterii. Ar fi foarte bine dacă pentru desemnarea unor candidați parlamentari s-ar face o triere în cadrul alegerilor interne dar pe criterii serioase, nu pe câți bani au în portofel sau mai știu eu ce. Așadar, aș fi de acord cu un astfel de proiect dar care să țină seama de anumite criterii obiective care să ducă la întărirea calității actului politic”, a declarat deputatul Constantin Chirilă.La rândul lui, deputatul Zanfir Iorguș, a spus că o astfel de strategie este foarte bună. „Este foarte bine pentru că este democratic. De ce am cere numai descentralizarea la nivelul țării și nu am fi de acord cu descentralizarea și la nivelul partidului”, a spus Iorguș. Și senatorul Mircea Banias consideră că ar fi o idee foarte bună ca cei care candidează pentru o astfel de funcție să fie desemnați în cadrul unor alegeri interne. „Mi se pare o inițiativă binevenită, este bine ca un anumit candidat să aibă girul colegilor din filială și să nu fie impus de undeva sau de cineva pentru că, nu de fiecare dată, candidatul impus a și câștigat. De exemplu, la alegerile locale din 2008, domnul Onaca a fost impus să candideze pentru funcția de primar al Constanței. Deși are anumite calități personale foarte bune, el nu a reușit să câștige șis-a dovedit că nu a fost cea mai bună soluție pentru Primăria Con-stanța. Deci, este foarte bine ca înainte ca cineva să fie desemnat candidat, fie ca parlamentar, consilier sau primar, să se facă anumite sondaje și alegeri interne”, a declarat senatorul Mircea Banias. Și deputata Maria Stavrositu ar fi mulțumită dacă s-ar pune în practică un astfel de proiect.„N-am nimic împotriva unui astfel de proiect. Este foarte bine. Ba, eu aș opta și pentru varianta ca și simpatizanții PDL să poată să-și exprime punctul de vedere după modelul american”, a declarat Maria Stavrositu.