Candidaţi surpriză la Constanţa: Marian Vasiliev la Primărie, Gheorghe Slabu la CJC

4

a vandut mazarea

toate clurile din oras unde era spatiu verde, vezi la orice colt de strada munca lui mazare, parcarile din mijlocul blocurilor s-au transformat in santiere pt a face loc blocurilor noi. constantenii au catigat circ si asfalt, daca ai un amarat de tico in opinia lui mazare este jeep si pt asta nu poti beneficia de subventie la caldura, am 5mil intretinera, salariul meu este de 8, mama pensionara 4 mil, pai sa se duca in.....mazara cu toata gasca lui in brazilia, votez schimbarea, ca o fi la fel, mama maii, eu incerc macar, stiu ce face mazare. asa ca nu mai are rost pt mine sa mai iasa