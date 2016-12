Când vor începe lucrările la Cazinoul din Constanţa

2

Despre barbari

Cine nu a auzit de razboiul rece ? Mai putini sunt cei care au auzit de "razboiul silentios" al Rusiei impotriva Occidentului.(felicitari domnule G.Maior).Daca a fost inventat razboiul silentios,de ce nu putem vorbi si despre Barbarul Silentios ? Barbarii Silentiosi sau Barbarii Manierati au aparut in secolul XXI.Barbarii Manierati se trag dintr-o ramura a AVARILOR DARNICI neamuri bune VANDALII MILOSI dupa cum spune istoricul Mucidide.Barbarii Silentiosi au navalit in Constanta la sfarsitul sec.XX,inceputul sec.XXI.Ei vin din cartierul Ferentari,patria Barbarilor Silentiosi.Barbarii extremisti arabi trag cu tunul in vestigiile antice din Asia si Asia Mica.Barbarii politicosi trag tunuri pe spatele istoriei romanilor.Rezultatele sunt aceleasi:moloz,pietre,caramizi pagube materiale.Pesede Akbar...Fesene Akbar !! Asa au strigat consilierii barbarului milos.Interesant este ca barbarii nu sut obligati sa plateasca si nici nu sunt alungati de populatia autohtona.Sunt chiar simpatizati de populatie.Dupa ce au distrus cladirea Cazinoului din Constanta,barbarii milosi s-au oferit sa o repare din banii populatiei ,bineinteles.Reparatia va dura "doi ani,doi ani și jumătate".Uite un motiv de mandrie pentru barbarii politicosi.Pesede Akbar...Mazare Akbar...!