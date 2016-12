Când vor fi gata centura Constanţei şi Autostrada Soarelui

Când vor fi gata centura Constanței și Autostrada Soarelui

Vineri, ministrul Transportului și Infrastructurii, Anca Boagiu, premierul Emil Boc și prefectul Claudiu Palaz au fost prezențila darea în folosință a patru kilometri din centura ocolitoare a Constanței și a celui de-al doilea sens de mersdin Autostrada Soarelui. Premierul Emil Boc și ministrul Tran-sportului, Anca Boagiu, au participat la inaugurarea a patru kilometri de șosea și nouă kilometri din bretelele din centura ocolitoare a Constanței ce scoate traficul greu în afara orașului. Potrivit planului de lucru, în data de 30 de noiembrie, vor fi inaugurați alți 11 kilometri de șosea și cinci kilometri de bretele, pe porțiunea de drum dintre DN3, zona Valu lui Traian și localitatea Ovidiu. Totodată, pe 30 mai 2012, vor mai fi inaugurați doi kilometri de șosea și doi kilometri de bretele în zona Agigea - Poarta 9. „Merită apreciați ministerul și ministrul că s-au ținut de cuvânt cu termenul. Lucrarea este gata. Ce este cel mai important pentru constănțeni este că vor scăpa de coșmarul traficului greu din oraș. Este un avantaj pentru comunitate, o altă cale de a atrage investiții. O centură ocolitoare combinată cu autostradă aduce numai beneficii. Faptul că s-au dat vești bune și pentru 2012, că și pe tronsonul de la Medgidia la Cernavodă se va circula pe o bandă, este o veste foarte bună pentru turiștii care vor veni pe litoral anul viitor. S-a demonstrat că se poate face reziliere și finalizare în grafic. Pe cei care spun că nu s-a făcut nimic în acești ani îi întreb ce era în 22 decembrie 2008, când am preluat guvernarea, pe acest tronson la Constanța. Nu era nimic, se semnase doar contractul. Faptele vorbesc. De mâine, constănțenii pierd ceva: traficul greu din oraș”, a spus Emil Boc. Autostrada, finalizată în 2012 În ceea ce privește Autostrada Soarelui, cel de-al șaptelea tronson al Autostrăzii București - Constanța, secțiunea Murfatlar - varianta ocolitoare Constanța, a fost deschis circulației, vineri, pe ambele sensuri. Potrivit Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, a fost deschis traficul pe autostrada București-Constanța, tronson 7, Medgidia-Constanța, Secțiunea Murfatlar (DN 3) - nod rutier Variantă Ocolitoare Constanța, precum și pe porțiunea dintre Nod rutier Varianta Ocolitoare Constanța - Nod rutier DN 3. Pentru a testa tronsonul de centură și noul sens de mers din autostradă, premierul și ministrul Anca Boagiu au mers de la Valu lui Traian la Murfatlar. Emil Boc a spus că a făcut testul paharului pe bordul mașinii, pentru a se convinge că lucrarea este în regulă. Potrivit directorului DRDP, Aidîn Ibram, la momentul actual, lucrările de continuare a autostrăzii de la Murfatlar la Medgidia sunt relativ îngreunate de faptul că nu se poate aduce piatră pe Dunăre, care are un debit scăzut. „Până la mijlocul anului viitor, vom putea circula pe toți cei 50 de kilometri de autostradă, cu excepția celor 14 kilometri, unde se va circula doar pe două benzi”, a declarat Aidîn Ibram. „Vara aceasta, am reușit și să terminăm modernizarea căii ferate București - Constanța, care pentru noi a fost un indicator foarte bun de performanță, pentru că CFR a înregistrat o creștere a numărului de pasageri cu 40%. O altă veste bună este că vom putea muta traficul pe drumul către calea ferată“, a declarat ministrul, precizând că, săptămâna trecută, Comisia Europeană a mai aprobat încă două proiecte mari de autostradă, de 724 de milioane de euro. „Prin investiții, putem discuta despre 1.700 de locuri de muncă nou create. Totalul sumelor folosite până acum pentru centură și autostradă este de 156 de milioane de euro”, a declarat Boagiu.