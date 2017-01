„Când ajungi în Mamaia e o oarecare decepţie“

Traian Băsescu și-a petrecut week-end-ul pe litoral:

„Când ajungi în Mamaia e o oarecare decepție“

Președintele Traian Băsescu și-a petrecut sfârșitul de săptă-mână la malul mării. Vineri seară, șeful statului împreună cu soția sa, Maria, s-au plimbat prin stațiunea Mamaia, fotografiindu-se și vorbind cu turiștii. Băsescu nu a refuzat nicio solicitare în acest sens, însă prioritate au avut copiii, pe cei mai mici luându-i în brațe și îndrumându-i să se uite în direcția camerei.Ulterior, președintele a vizitat un complex hotelier aflat între Mamaia și Năvodari. La final, Traian Băsescu nu s-a arătat deranjat de aglomerația din Ma-maia, însă s-a declarat nemulțumit de mizeria din stațiune.„Mi-a plăcut aglomerația din Mamaia, dar nu mi-a plăcut mizeria din Mamaia. Dacă v-ați uitat când să intri pe faleza din Mamaia, e murdar. Nu-i suficient de curată față de câte spectacole de-astea gen Las Vegas vedem la televizor. Când ajungi în Mamaia e o oarecare decepție. În Mamaia nu aș putea să simt că mă odihnesc, prefer să stau la Neptun”, a declarat Traian Băsescu.Vizită la expoziția dedicată Regelui Ferdinand I al RomânieiAnterior vizitei din Mamaia, Traian Băsescu s-a aflat în Portul Militar Constanța, unde a vizitat expoziția dedicată Regelui Ferdinand I al României, la bordul Fregatei cu același nume.Președintele Traian Băsescu a declarat, în discursul rostit la vernisaj că Ferdinand I a fost șeful de stat care a făcut cele mai mari servicii neamului românesc.„Este o onoare să fiu la bordul Fregatei «Regele Ferdinand» cu ocazia vernisajului unei expoziții care ne face să-l cunoaștem mai bine pe acela care, așa cum scrie la Mănăstirea de la Curtea de Argeș, a ridicat spada pentru întregirea țării”, a spus Băsescu. El a menționat că în acest an se împlinesc 99 de ani de la urcarea pe tron a Regelui Ferdinand I.„Poate nu este o coincidență, dar poate fi un element de început - anul acesta se vor împlini 99 de ani, pe 10 octombrie, de la urcarea pe tron a celui de-al doilea rege al țării și primul șef de stat care a reușit să între-gească pe deplin România”, a spus Băsescu.Președintele Băsescu a mai spus că, după 50 de ani de comunism, „poate nu suntem suficient de recunoscători” Regelui Ferdinand I, care în 1922 se încorona la Alba Iulia ca rege al României Mari.„Cred că acest eveniment ar trebui să fie începutul unei serii de manifestări care să ne facă să ne cu-noaștem mai bine istoria. După 50 de ani de comunism, poate nu suntem suficient de recunoscători Regelui Ferdinand I, acela care în 1922 se încorona la Alba Iulia ca rege al României Mari. A fost a doua încoro-nare care a avut loc la Alba Iulia, dar, probabil, în istoria României, aceasta a Regelui Ferdinand va rămâne cea mai importantă încoronare, pentru că ea era simbolul strângerii românilor în interiorul frontierelor României Mari”, a apreciat Băsescu.Întrebat dacă expoziția reprezintă o șansă pentru tinerii care au uitat această parte a istoriei, președintele Băsescu a spus: „Ei nu au ce să uite, pentru că nu le-a spus nimeni. Abia la școală au început să învețe câte ceva, dar sunt cei din generația mea, care nu au învățat la școală, nu știu propria istorie și nu știu foarte multe despre un cap încoronat, care a făcut servicii extraordinare Româ-niei. Și ce mă impresionează în perioada lui Ferdinand I - curajul, știa că are o armată slab înarmată și totuși a avut curaj, din calcul politic, probabil susținut cu idei de Regina Maria, nu spun că nu, dar el era șeful statului, și și-a asumat intrarea în război cu o armată nu grozav pregătită. A rezistat și nu și-a luat trăistuța să fugă, în timp ce s-a refugiat cu guvernul în Moldova și a dat marea bătălie de la Mărăști, Mărășești, Oituz. Și a mai făcut ceva, s-a întors în fruntea armatelor de la Budapesta”.Totodată, întrebat dacă îi sfătuiește pe tineri să vină să vadă expoziția, Băsescu a răspuns: „Cu siguranță”.„Cred că ideea expoziției aici nu a fost luată neapărat de începerea unui an Ferdinand I, pentru că la anul se împlinesc 100 de ani, acum sunt 99 de ani, pe 10 octombrie, de la încoronarea lui Ferdinand, dar cred că expoziția a fost adusă acolo unde vin oamenii vara, pe litoral, ceea ce le va ușura posibilitatea de a o vizita, pentru că Mamaia e la doi pași, Eforie e la doi pași, se poate vizita”, a adăugat Băsescu.