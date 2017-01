Campanie pentru euro-parlamentare în vârful picioarelor

Alegerile europarlamentare nu au reușit, nici pe departe, să mobilizeze clasa politică românească. În județul Constanța, nici urmă de vreo confruntare electorală, nicio dezbatere publică între candidați. Doar câteva tentative eșuate de mitinguri și panouri de pe care ne privesc reci și nepăsători eurocandidații. Partidele constănțene s-au zgârcit să bage mâna în buzunare pentru a pune la cale campanii electorale serioase, mai ales că cele mai multe nici nu prea ar avea pentru ce să se zbată. Candidații lor nu sunt eligibili, așa că… ura și la gară. Își păstrează forțele și resursele materiale pentru alegerile de la anul, când alta va fi miza. Caravane pe drumuri de țară Singurii care își mai bat capul cu alegerile europarlamentare sunt PNG-iștii și PLD-iștii. Mânate de scopuri diferite, cele două partide au luat campania în serios și străbat județul de la un capăt la celălalt în caravane, alături de lideri și candidați. Dacă PNG Constanța luptă din toate puterile deoarece candidatul organizației, Laura Stroe, ocupă un loc eligibil, PLD se străduiește să depășească pragul electoral și să demonstreze că poate deveni o forță în politică. Caravana „Noii Generații” a reușit, până acum, să poposească în toate comunele județului și într-un mare număr de sate, urmând ca, zilele următoare, să ajungă și în municipiul Constanța. „Aici vom aloca cel puțin patru zile. Am împărțit orașul pe zone, vom intra pe străzile lăturalnice, vom discuta cu oamenii. Avem 400 de promoteri care vor împărți materiale electorale”, a declarat George Măndilă, președintele PNG Constanța. De asemenea, PNG Constanța își va promova candidatul - Laura Stroe, locul trei pe lista partidului, și în județele limitrofe. Astfel, vor fi organizate mitinguri electorale în Galați, Buzău, Călărași și Brăila. PD și campania „Door to door“ PD nu s-a făcut auzit, până acum, în Constanța, decât printr-un miting electoral organizat săptămâna trecută la Sala Sporturilor. Toată floarea democrată, în frunte cu Blaga, Videanu, Frunzăverde, Elena Udrea și candidații partidului pentru Parlamentul European, a vorbit constănțenilor despre cât de buni și cinstiți sunt PD-iștii și de ce merită ei votul cetățenilor. În rest, nu s-a prea mai auzit nimic. Nici măcar la afișe și publicitate stradală nu prea au excelat, deoarece, după cum recunosc chiar unii dintre liderii organizației, nu prea au fost mulți bani. Cu toate acestea, conducerea organizației județene a PD ne-a asigurat că partidul se află în plină campanie la Constanța. „Noi facem o campanie de tip «Door to door». Mergem din casă în casă și vorbim cu oamenii. La nivelul fiecărei filiale locale s-a stabilit un nucleu de 20-30 de militanți, care duc mesajul partidului în fiecare casă”, a declarat Mihai Petre, membru în conducerea PD. La finalul fiecărei săptămâni, sunt organizate întâlniri zonale, la care participă candidatul PD Constanța pentru Parlamentul European, Adrian Manole. Mazăre a capitulat în Brazilia PSD Constanța a fost abandonat, în plină campanie electorală, de chiar liderul lui, președintele Radu Mazăre. Liderul social-democrat nu a găsit foarte interesantă această confruntare, așa că și-a luat o vacanță mai lungă, de câteva săptămâni, în Brazilia. El apare totuși pe panourile electorale alături de candidatul constănțean al partidului, Cristina Dumitrache, locul 11 pe lista PSD. Pe lângă cele trei-patru adunări electorale încropite prin județ cu ocazia vizitei lui Geoană, social-democrații și-au ținut campania sub tăcere și într-un total anonimat. PSD-iștii spun că au echipe care merg în toate localitățile județului pentru a sta de vorbă cu oamenii. Liberalii se laudă cu Tăriceanu Liberalii au luat și ei județul la pas, dar fără mare tam-tam. Astfel, sâmbătă, candidații organizației, Marius Enescu și Mariana Mircea, au fost prin Adamclisi și Deleni, în timp ce alți lideri ai partidului s-au întâlnit cu electoratul din diferite cartiere ale Constanței, vorbind oamenilor despre realizările Guvernului Tăriceanu. De asemenea, PNL-iștii au trecut și prin Techirghiol, Eforie, Comana, Amzacea și Hârșova pentru a-i convinge pe oameni să voteze cu liberalii. Despre PRM sau PNȚCD nu are rost să vorbim pentru că nici nu prea avem ce. Doar afișul țărăniștilor încălțați în opinci mai trezește câteva zâmbete trecătorilor, dar nu știm și câte voturi va aduce.