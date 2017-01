Campania „Porţi Deschise” lansată de liberalii constănţeni, afectată de vacanţă

Campania „Porți Deschise” lansată de liberalii constănțeni, afectată de vacanță

Acum o săptămână, PNL Constanța lansa campania „Porți Deschise” din dorința de a stabili un dialog permanent cu locuitorii orașului. Astfel, liberalii și-au fixat un program permanent de întâlnire cu cetățenii municipiului. Campania se desfășoară sub forma unor audiențe în zilele de luni și miercuri între orele 11.00 și 13.00 la sediul Organizației Municipale PNL Constanța din Bd. Ferdinand nr.97 sau sub forma unor petiții lăsate la secretariatul organizației în fiecare zi de luni până vineri între orele 10.00 și 18.00. Totodată, constănțenii pot trimite petiții și pe adresa de e-mail pnl.constanta@pnl.ro. Președintele interimar al PNL Constanța, Aurel But-naru, a declarat că, în această perioadă, sunt constănțeni care vin la sediul formațiunii politice însă într-un număr mai mic. „Este mai lejer acum. Este vacanță. Oamenii sunt plecați în vacanță. Este o perioadă în care nu toată lumea este în alertă și tocmai de aceea și prezența mai scăzută a constănțenilor în audiențe”, a declarat Butnaru. Cu toate acestea, Butnaru a precizat că, zilnic, sunt membri ai Biroului Politic Local care stau la dispoziția cetățenilor, dar și consilieri locali (Victor Manea, Constantin Matei) și județeni (Gabriel Monea). Butnaru a adăugat că această campanie se va desfășura până la sfârșitul anului. Mai mult, în prezent, liberalii constănțeni își pun la punct organizațiile de cartier. Potrivit lui Butnaru, până acum au fost consolidate aproximativ 18 organizații, urmând să fie definitivate și situația celorlalte nouă organizații de cartiere. „Pentru săptămâna aceasta, vom pregăti organizațiile de cartiere din zona centrală, din zona Casei de Cultură și de la CET”, a explicat Aurel Butnaru. Până la sfârșitul lui septem-brie, fiecare organizație locală a PNL trebuie să se consoli-deze, existând posibilitatea ca la sfârșitul lui octombrie să fie convocată Conferința Județeană a PNL când se va alege un nou Birou Județean și se va forma delegația care va participa la Congresul ordinar al PNL, programat pentru începutul anului 2010. Dănuț Culețu, printre cei mai activi lideri „Eu sunt mai mereu pe acolo, dar mai ales Dănuț Culețu se implică în această campanie”, a ținut să precizeze Butnaru. „În mod oficial, noi avem un program pentru susținerea audiențelor, dar noi suntem aici în fiecare zi pentru a discuta cu cetățenii și a încerca să găsim soluții la problemele lor”, a declarat vicepreședintele interimar al PNL, Dănuț Culețu. Și el a semnalat faptul că numărul constănțenilor care vin în audiență este destul de mic. „Suntem și noi la început. În plus, acum, este vacanță și probabil oamenii se gândesc la altele acum”, a explicat fostul prefect. Printre problemele semnalate de constănțeni se numără cele care privesc situația rețelelor de apă și canalizare, dar și pe cea a străzilor. „În urma întâlnirilor, am înțeles că există probleme cu rețeaua de canalizare de la Palazu, precum și cu iluminatul public din Cartierul Nou. Am vorbit și cu consilierii locali și, la următoarea ședință, vor face o interpelare pentru a vedea dacă există vreun program în care să fie prinse aceste lucrări sau ce orizont există pentru soluționarea lor”, a mai spus Culețu. De asemenea, el a adăugat că, la începutul săptămânii, a venit un constănțean cu o problemă privind renta viageră, precum și cu o propunere legislativă pe care vrea să o discute cu parlamentarii liberali pe acest subiect. „Am luat deja legătura cu Mihai Lupu și vom stabili o întâlnire pentru a discuta despre acest caz”, a încheiat Dănuț Culețu.