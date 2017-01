Campania antidrog „Deschide ochii! Fără riscuri în plus”, duplex româno - bulgar

Ştire online publicată Marţi, 15 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Lipsa experienței de viață sau spiritul de aventură îi poate determina pe tineri să cadă în mrejele drogurilor. Reducerea riscurilor asociate consumului de droguri și promovarea serviciilor pentru tratamentul dependenței de droguri sunt principalele obiective ale campaniei „Deschide ochii! Fără riscuri în plus”. Prefectura Constanța a fost ieri gazda lansării acestei campanii ce se va desfășura în această vară, în perioada 14 iulie-18 august, în Vama Veche. Proiectul este organizat de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Tineret (ANT) - Direcția Județeană Constanța. Acest demers este susținut și de United Nations Office for Drugs and Crime, Romanian Harm Reduction Network și Brigada Internațională Antidrog. Campania constă în activități de informare și conștientizare asupra riscurilor asociate consumului de droguri (hepatite, HIV-SIDA, supradoze, comă alcoolică). Au fost create două puncte de informare (corturi) în Vama Veche, inscripționate specific, așezate vizibil și cu acces facil. Pentru fiecare punct de informare, există echipe de specialiști formate din medici, psihologi și asistenți sociali ce reprezintă atât Agenția Națională Antidrog, cât și organizațiile nonguvernamentale din domeniu. Președintele Agenției Naționale Antidrog, prof. univ. dr. chestor șef Pavel Abraham a susținut concentrarea eforturilor în zona litoralului având în vedere creșterea numărului de consumatori de droguri, dar și concentrarea numărului mare de tineri cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani în Vama Veche. Prin parteneriat cu National Centre for Addictions din Bulgaria, „Deschide ochii! Fără riscuri în plus!” se va desfășura timp de o săptămână și pe litoralul bulgăresc când echipe mixte de specialiști români și bulgari vor face cunoscute mesajele antidrog. Corina POPESCU