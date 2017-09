Camera Deputaţilor: Legea tuberculozei ar putea fi aprobată până la sfârşitul anului

Camera Deputaților: Legea tuberculozei ar putea fi aprobată până la sfârșitul anului

Președintele Comisiei de sănătate de la Camera Deputaților, Florin Buicu, a declarat că își dorește ca legea tuberculozei să fie adoptată până la sfârșitul acestui an, pentru ca sumele necesare punerii în aplicare a acesteia să fie prevăzute în bugetul pe anul 2018.„Proiectul de lege a trecut de Senat și a ajuns la noi, la comisie. Îmi doresc ca împreună cu colegii mei din Comisia de sănătate să reușim să introducem în lege multe dintre lucrurile importante, predictibile, de la început, să nu mai așteptăm emiterea unor norme de aplicare de la minister, care ar prelungi practic termenele de intrare în vigoare a legii. Proiectul acesta vine să rezolve o problemă de sănătate publică, dar și o problemă socială. Am avut discuții în cadrul comisiei cu parlamentari de la toate partidele, nu am constatat vreo poziție contra proiectului de lege, ci doar sugestii și eventuale amendamente. Dezbaterile vor începe pe articole în săptămânile următoare și îmi doresc ca până la finalul anului să putem să avem legea aprobată, astfel încât, la adoptarea bugetului, să putem prevede și sumele necesare în bugetul anului 2018”, a afirmat Buicu la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.În acest moment, în România sunt 25.000 de pacienți cu tuberculoză, iar România se situează pe primul loc în Uniunea Europeană.„Sunt câteva probleme sociale, pentru că printre pacienții care se tratează există oameni care provin din păturile sărace, care în momentul în care se îmbolnăvesc nu mai au nicio sursă de venit. Pentru ei, tratamentul este o corvoadă. De îndată ce se simt mai bine, oamenii ăștia renunță la tratament pentru a se întoarce la muncă. Noi propunem în lege un sistem de susținere socială a celor mai săraci dintre pacienții cu tuberculoză, un model asemănător cu cel al pacienților cu HIV. Oamenii nu au nevoie doar de bani, au nevoie și de consiliere psihologică. Este foarte greu să treci de unul singur, iar stigmatul social este real. Aveți dintre colegi în Parlamentul României, eu îi cunosc, nu doresc să facă public faptul că au trecut prin tuberculoză”, a spus una dintre fostele paciente cu tuberculoză, Paula Rusu, care a fost prezentă la dezbaterile din comisie.