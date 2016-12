Camelia Pleşca a preluat conducerea PDL Medgidia de la Moinescu

Camelia Pleșca a preluat conducerea PDL Medgidia de la Moinescu

Aseară, la Medgidia a avut loc ședința Consiliului de Coordonare Local al PDL Medgidia. In sedinta a fost prezentata lista de consilieri pentru alegerile din 10 iunie 2012. Astfel, Remus Cotiga, Stefan Francu, Vasile Florea, Andreea Mirica, Monica Nedelcu, Ionus Erchian, Aurelia Baciu, Stroia Ionut, Nicu Purcaru, Ibram Chenan, Catalina Niculae precum și antrenorul secund al Nationalei de Handbal feminin a Romaniei Ion Craciun au ales sa intre in politica la PDL pentru ca, în opinia lor, este singurul partid care are proiecte in interesul locuitorilor din Medgidia.„Media varstei este de 39 ani, cel mai tanar Catalina Niculae economist 24 ani iar cel mai experimentat Dumitru Popa medic veterinar 66 ani.Mai exact, 8 din cei 19 consilieri sunt tineri, adica 42% iar 8 din cei 19 consilieri sunt femei adica 42%”, se spune într-un comunicat de presă.Pe de altă parte, în această ședință Dumitru Moinescu si-a anuntat retragerea din PDL. În consecință, CCL a ales prin vot unanim pe Camelia Plesca in funcia de presedintă a PDL Medgidia.Camelia Plesca are 46 ani este economist, administrator al unei firme. Militeaza in PDL din 2003 si are 2 mandate de consilier local.