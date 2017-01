Căluşarii din Olt şi Fetele de la Căpâlna îşi petrec week-end-ul la Cogealac

Călușarii din Olt și Fetele de la Căpâlna își petrec week-end-ul la Cogealac

„În Cogealac locuiau în bună înțelegere germani, români, turci, bulgari și câțiva evrei. În mijlocul satului era o piață la care veneau să vândă sau să cumpere și locuitori din localitățile vecine. De jur împrejur, magazine, ateliere meșteșugărești, cârciumi. În partea de vest a pieței se aflau cele două biserici, evanghelică și ortodoxă, primăria și judecătoria. Înspre est străzi frumoase străjuite de salcâmi și garduri din piatră. Una din străzi ducea la Tariverde. Piața din centru devenea în fiecare marți târg de animale dar și de cereale, legume, articole din lemn. Prin 1930, veneau atâția oameni la târg, încât pentru a avea spațiu suficient, a fost mutat în nord, în apropierea gării”. Astfel apare descris Cogealacul de astăzi în lucrarea „Despre Germanii din Dobrogea“, apărută sub semnătura lui Horia Stinghe. Tradiția târgului de altădată este astăzi reînviată la Cogealac, odată cu organizarea, la acest sfârșit de săptămână, a primei ediții a „Zilei Recoltei”. Producători din toată Dobrogea sunt așteptați să își expună timp de trei zile recoltele și, de ce nu, să le și valorifice. Noutatea este că se vor expune inclusiv utilaje agricole la această primă ediție. Locul de desfășurare este același de altădată. În centrul comunei, acolo unde, la fel ca în urmă cu peste 100 de ani, se concentra viața socială a comunității din Cogealac: în jurul bisericii, al școlii și al primăriei. La începutul acestei săptămâni se lucra de zor la amenajarea spațiului pentru expunerea produselor și se făceau ultimele pregătiri și la scenă. Veta Biriș, Grigore Leșe, călușari și oaspeți din Grecia Primarul Ion Soare ne-a declarat că vor fi trei zile de sărbătoare pentru comună. Începând de vineri, pe scena din centrul Cogealacului vor susține spectacole ansamblurile artistice din Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, și, bineînțeles, ansamblurile român și aromân din Cogealac. În spectacolele programate pentru cele trei zile de sărbătoare ale comunei Cogealac vor mai evolua și interpreții de muzică populară Petrică Stoian Mâțu, Niculina Stoican, Mariana Edulescu, Veta Biriș, în deschiderea spectacolului de sâmbătă va urca pe scenă fanfara Marinei Militare și, tot sâmbătă, și-a anunțat prezența la Cogealac și rapsodul Grigore Leșe. Pe lista oaspeților se mai găsesc și Fetele de la Căpâlna și Călușarii de la Osica Mică, din județul Olt. De curând, comuna Cogealac s-a înfrățit cu localitatea Assiros din Grecia, motiv pentru care, va fi prezent la Cogealac în această perioadă și un ansamblu artistic din localitatea grecească. Bineînțeles că nu vor lipsi nici focurile de artificii. La capitolul viață culturală, Cogealacul nu stă rău deloc. Numai dacă amintim faptul că un grup din ansamblul aromân din localitate a fost invitat la ultima ediție a Festivalului George Enescu, la București. De altfel, cele două ansambluri din localitate, cel român și cel aromân, iau parte foarte des la evenimente culturale din țară dar și de peste hotare. Se pregătesc de statutul de oraș Din punct de vedere administrativ, localitatea se dezvoltă. Ne asigură de acest lucru primarul Ion Soare dar și locuitori din comună. De curând, s-au încheiat lucrările la introducerea rețelei de alimentare cu gaze în comună iar la începutul lui octombrie se va și pune în funcțiune. De altfel, așa cum se mândrește și primarul Ion Soare, Cogealacul este una dintre cele două comune constănțene care beneficiază de aceste utilități. La intrarea în localitate dinspre Constanța, se lucrează de zor la o sală de sport care va fi gata anul viitor. Spre deosebire de celelalte săli de sport construite prin programul guvernului Năstase, Soare ține să menționeze că sala de sport de la Cogealac va fi mult mai bună. Și asta pentru că va avea și 150 de locuri în tribune. În noiembrie vor începe lucrările și la primele apartamente construite în sistem ANL la Cogealac. Este vorba despre 24 de apartamente în care, după cum ne-a declarat primarul Ion Soare, vor locui în mare parte cadre didactice și personal din sistemul sanitar, astfel încât lipsa unei locuințe să nu mai constituie un impediment în desfășurarea activității în unitățile de învățământ și cele medicale. Căminul cultural se reabilitează și el, iar dispensarul este deja unul modern. Urmează să înceapă lucrările și de înlocuire a rețelei de alimentare cu apă, mai sunt ceva reabilitări la școlile din comună, vor începe lucrările și la rețeaua de canalizare și primarul Soare are în plan și alocarea a 2 hectare de teren pentru un nou proiect și anume construirea unor locuințe care vor putea fi achiziționate prin credite ipotecare. Așadar, posibilitățile ca actuala comună Cogealac să devină oraș în viitor sunt destul de mari. Destinații de vacanță: Colilia și Gura Dobrogei Aflată la aproximativ 45 km de Constanța, localitatea Cogealac se află într-o zonă pe cât de frumoasă, pe atât de puțin vizitată. Cine nu a auzit de biserica din Colilia, o bijuterie arhitectonică, vestită pentru faptul că în jurul ei renaște astăzi fostul sat de nemți de altădată, aparținător de Cogealac? Părăsit de turci după războiul ruso - turc din 1877, satul Colelia a fost reînsuflețit de coloniștii germani în anii 1880 - 1890. Satul a fost distrus în primul război mondial și apoi refăcut de germani după 1920. Biserica din sat a fost terminată în 1934 și a rămas și astăzi un simbol al comunității germane din zonă, în ciuda faptului că în 1940, satul Colelia a fost părăsit de germani iar biserica a fost pustiită. Astăzi, biserica se află într-un proces de reabilitare și, în jurul ei renasc poveștile despre localitatea de odinioară. 