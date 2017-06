Călin Popescu Tăriceanu: "Am oprit discuţiile cu UDMR ca să nu se speculeze că facem un troc"

Călin Popescu Tăriceanu: "Am oprit discuțiile cu UDMR ca să nu se speculeze că facem un troc"

Ştire online publicată Marţi, 20 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat că negocierile cu UDMR au fost oprite pentru a nu alimenta speculațiile că se face "un troc" cu Uniunea maghiarilor."Am constatat de dimineață că erau mult prea multe lucruri aș spune în discuție, în negociere și nu aveam timp literalmente pentru a face o treabă serioasă și responsabilă. Ca atare, am hotărât să oprim această discuție pentru a o putea relua la o dată pe care n-aș putea să v-o precizez, într-un cadru mult mai liniștit, mult mai calm. Acum am văzut toate speculațiile care se făceau referitoare la un troc cu UDMR. Pentru ca să nu se instaleze această idee, am hotărât să oprim discuțiile. De altfel, așa cum am spus, PSD împreună cu ALDE avem voturile necesare, avem majoritatea pentru moțiunea de cenzură, așa că nu avea rost să insistăm pe această direcție, care putea să fie speculată devaforabil împotriva noastră și să creeze anumite îngrijorări membrilor noștri sau simpatizanților noștri", a spus Tăriceanu înaintea ședinței Biroului Politic al ALDE.Întrebat dacă se va mai discuta cu UDMR în vederea formării noului guvern, Tăriceanu a negat."Nu. Ulterior nu înseamnă până la formarea guvernului. Ulterior înseamnă anul acesta, anul viitor, nu știu să vă spun", a adăugat președintele Senatului.