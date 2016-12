Calcule şi combinaţii pentru Primăria Constanţa. PNL şi PSRO merg împreună, dar… separat

Calcule și combinații pentru Primăria Constanța. PNL și PSRO merg împreună, dar… separat

Partidul Național Liberal (PNL) și Partidul Social Românesc (PSRO) au semnat un acord de colaborare care are în vedere monitorizarea corectitudinii desfășurării alegerilor locale în secțiile de votare, constituirea de majorități postelectorale și susținerea celui mai bine clasat candidat, în cazul alegerilor în două tururi de scrutin.În acest context, liderii constănțeni ai celor două formațiuni politice de la malul mării urmează să se întâlnească pentru a avea discuții pe această temă.Președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că va avea o întâlnire cu președintele PSRO Constanța, Virgil Senopol, dar a subliniat că protocolul prevede participarea pe liste proprii la aceste alegeri, constituirea de majorități și colaborare în administrația locală după alegeri.„L-am cunoscut pe liderul PSRO Constanța, Virgil Senopol, cu ceva timp în urmă. Mi-a lăsat o impresie foarte bună, a unui tânăr cu bun-simț și educat. Urmează să ne întâlnim pentru a avea o discuție principială. Acest acord nu este obligatoriu, nu este impus de nimeni. Mergem pe liste separate la alegeri, este mai mult vorba despre monitorizarea alegerilor în secțiile de votare unde vom avea o susținere reciprocă”, a declarat liderul PNL Constanța, Gheorghe Dragomir.La rândul lui, președintele PSRO Constanța, Virgil Senopol, a confirmat că va avea o întâlnire cu președintele PNL Constanța pentru a identifica modalitățile de colaborare.„Este un acord postelectoral și urmează să mă întâlnesc cu președintele PNL Constanța, domnul Dragomir, pentru a avea discuții în cadrul cărora să identificăm modalitățile concrete de colaborare. Chiar și așa, eventualele înțelegeri vor viza mai mult corectitudinea desfășurării alegerilor locale în secțiile de votare. În ceea ce privește candidații, mergem pe liste separate. Noi vom avea propriii candidați, liberalii la fel. După alegeri, pot exista alte înțelegeri privind susținerea reciprocă. Vom vedea ce se va întâmpla în funcție de rezultate”, a declarat președintele Organizației Județene a PSRO Constanța, Virgil Senopol.În altă ordine de idei, el a precizat că, în aceste zile, are numeroase drumuri prin județ tocmai pentru a sta de vorbă cu oamenii și a pregăti candidații pentru alegerile din vară.„Avem organizații în județ, cred că cea mai importantă este cea de la Cernavodă. Acolo va fi candidat Aurelian Molnoș, un tânăr care, la fel ca și mine, nu a mai făcut politică până acum. Pentru municipiul Constanța, vom anunța candidatul la primărie cam peste două săptămâni. După cum am mai spus, personal nu am luat în calcul o candidatură, dar nici nu o exclud”, a mai spus Senopol.Revenind la acordul de colaborare dintre PNL și PSRO, semnat de liderii de la centru ai celor două partide, acesta pornește de la documentul de cola-borare parlamentară încheiat pe 29 aprilie 2015 între cele două formațiuni. Documentul are în vedere „nevoia de a asigura condițiile politice, de reprezentare electorală și susținere publică necesare punerii în operă a unui nou proiect de țară”.