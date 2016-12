Călătorie în timp de ziua lui Eminescu, la Medgidia

An de an, Primăria Medgidia îl serbează pe cel mai mare poet național, Mihai Eminescu, la ceas aniversar, la 15 ianuarie, data nașterii poetului. Spectacolul de astăzi a oferit o oră în care toți spectatorii au făcut o călătorie în timp, pe note muzicale și cele mai frumoase versuri din poezia eminesciană.Spectacolul regizat de Ion Crișu, a adus un omagiu lui Mihai Eminescu și Zilei Naționale a Culturii Române, spectacol în care zeci de copii talentați au oferit o parte din talentul lor pentru ca eternitatea marelui poet să fie reconfirmată. Medgidia, prin Casa de Cultură „Ioan N. Roman”, a sărbătorit eternitatea marelui poet, printr-o incursiune în timp, cu domnițe îmbrăcate în rochii de epocă, recitând versuri scrise de Eminescu, cu balade cântate la pian, chitară sau fluier și videoclipuri vechi, cu și despre laitmotivul zilei, Mihai Eminescu. Spectacolul a fost deschis cu o scrisoare a Veronicăi Micle către eternul său Mihai, urmată de baladele cântate de grupul „Plaiuri Dobrogene”, condus de Adrian Dumitrache, și de poezii recitate de tinere îmbrăcate în rochii de epocă.„Primul eveniment cultural din noul an îmi readuce bucuria de a vedea că cetățenii Medgidiei sunt aproape de cultură și sunt dornici să îi susțină pe acești tineri minunați și talentați pe care îi avem în oraș, tineri care prin muzică și poezie au oferit astăzi un spectacol deosebit și merită să fie aplaudați pentru această contribuție la cultura națională”, a declarat primarul Marian Iordache.