Calapod: „Nu cred în sondajele comandate de contracandidaţii mei”

Calapod: „Nu cred în sondajele comandate de contracandidații mei”

Primarul din Năvodari, Tudorel Calapod, a declarat că, deși alegerile bat la ușă, „PD-L nu a făcut, deocamdată, niciun sondaj de opinie în localitate” în ceea ce privește candidatura lui la șefia administrației publice locale. „Oricum, eu sunt de părere că cel mai elocvent sondaj de opinie sunt, de fapt, chiar alegerile locale organizate la 1 iunie”, a precizat Calapod. Cât despre sondajele altor formațiuni politice care l-ar plasa pe primul loc în topul preferințelor năvodărenilor, pe același loc însă cu unul dintre contracandidații săi, Calapod a afirmat: „Eu nu cred în astfel de sondaje, comandate chiar de către candidații la primărie, mai ales în condițiile în care ei duc niște campanii agresive și murdare. Din cauza lor nu am putut să demarez, atunci când a trebuit, proiectele pe care le-am avut în vedere, cum au fost cel cu asfaltarea, cel al pieței centrale, canalizarea și altele”. În altă ordine de idei, în ceea ce privește propria campanie, primarul din Năvodari a menționat că se va axa, „preponderent, pe chestiuni administrative”. Cu toate acestea, Calapod nu a dezvăluit niciunul dintre proiectele aflate în programul să electoral, motivând că, de fiecare dată când a demarat vreo acțiune, „contracandidații au ripostat”, trimițându-i pe cap autoritățile din domeniu, în vederea controalelor: „Atunci când am început vreun proiect, a doua zi m-am trezit cu o ploaie de controale de la instituțiile abilitate, controale comandate însă de contracandidații mei. De aceea prefer să nu mai anunț nimic din ce am în plan, m-am cam lecuit!”, a subliniat primarul Calapod.