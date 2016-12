CÂINII MAIDANEZI vor fi EUTANASIAŢI. Când va începe "măcelul"

7

constanta

speram ca si Constanta va scapa de cainii fara stapan in sfarsit si o sa putem sa ne plimbam pe strada fara a fi nevoie sa ne fie frica la orice pas ca vom fi atacati. Cine nu a fost atacat niciodata de cainii de pe strada sa iasa in fata. Cine ii iubeste asa mult sa ii ia acasa si sa ii ingrijeasca zi de zi si sa le faca si carnete de sanatate cu vaccinari, deparazitari si controale periodice. Ca babele care le dau o farfurie de mancare o data pe saptamana si cred ca or sa ajunga in rai pentru asta nu suporta sa auda sau sa vada copiii care se joaca in fata blocului. Este jenant ca in 2013 sa fim atat de necivilizati.