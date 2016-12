Cadou de Anul Nou de la primar pentru elevii din Poarta Albă: o şcoală nouă

Cadou de Anul Nou de la primar pentru elevii din Poarta Albă: o școală nouă

Primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, a pregătit elevilor din localitate o surpriză de Anul Nou, astfel că, începând cu luna ianuarie, atunci când se vor întoarce din vacanța de iarnă, vor învăța într-o nouă instituție modernă, dotată la standarde europene. În acest context, marți, șeful administrației publice locale a organizat conferința privind finalizarea proiectului, cei responsabili efectuând și recepția lucrării.„Este o investiție foarte importantă pentru localitatea noastră de care vor beneficia aproximativ 450 de elevi, dar și cadrele didactice care lucrează aici. Pentru comuna noastră educația este o prioritate. Tocmai de aceea, obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității educației și îmbunătățirea infrastructurii la nivelul comunei Poarta Albă. Fosta școală era foarte veche, avea 100 de ani și trebuia neapărat modernizată, deoarece numărul elevilor a crescut de la an la an. Pentru reabilitare și modernizare au fost folosite materiale de ultimă generație, sunt convins că nici în oraș nu există școală așa de modernă”, a declarat primarul Vasile Delicoti.El a explicat că noua unitate de învățământ are 13 săli noi de clasă, trei situate la parterul clădirii și 10 la etaj, un cabinet medical, un laborator de chimie, unul de psihologie, două magazii pentru materialele didactice, alte două magazii pentru depozitarea materialelor de igienă și curățenie, două grupuri sanitare pentru profesori și patru grupuri sanitare pentru elevi. Pardoseala este din gresie de trafic greu, antiderapantă pentru laboratorul de chimie, magazii, grupuri sanitare și hol, parchet rezistent la apă în sălile de clasă. Instalația sanitară este și ea nouă, iar alimentarea este făcută atât cu apă rece, cât și cu apă caldă. De asemenea, primarul a declarat că mobilierul școlii este complet nou și modern, iar unitatea de învățământ va fi dotată în totalitate cu sistem de monitorizare și supraveghere. Totodată, se va realiza racordarea la rețeaua de internet de mare viteză pentru laboratorul de informatică, cabinetul medical și cel psihologic, cancelarie, secretariat și bibliotecă.Prezent la conferința de presă, directorul Școlii cu clasele I-VIII din Poarta Albă, prof. Florentina Mangri, a spus că această lucrare era necesară pentru realizarea în bune condiții a procesului educativ.„Reabilitarea și extinderea școlii era necesară atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Avem copii buni și foarte buni care au obținut rezultate bune la olimpiade, elevi care au o promovabilitate bună și foarte bună. Numărul acestora a crescut de la an la an, iar spațiul devenise insuficient. Sunt convinsă că noile condiții create vor duce la creșterea învățământului în mediul rural. Suntem mai mult decât mulțumiți de implicarea administrației publice locale și, în mod deosebit, de implicarea domnului primar care a înțeles cât de necesare sunt investițiile în educație. Pe lângă noile condiții create, în plus, copiii nu vor mai învăța în serii, ne era foarte greu atât lor, cât și nouă. Din ianuarie, toți elevii vor învăța de la ora 8.30”, a declarat directorul școlii, prof. Florentina Mangri.v v vProiectul privind reabilitarea și extinderea școlii cu clasele I-VIII din localitatea Poarta Albă a fost derulat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 -„Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniu major de intervenție 3.4 - „Reabilitarea/moder-nizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, al cărui beneficiar este Unitatea Administrativ Teritorială comuna Poarta Albă. Valoarea totală a proiectului a fost de 10,3 milioane lei, din care 7,6 milioane lei reprezintă valoarea eligibilă.