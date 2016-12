Cad primele capete în PDL-ul lui Chiru

Doi dintre directorii de la deconcentratele din Constanța au pierdut sprijinul politic al colegilor din PDL, iar alți doi au primit avertismente pentru activitatea desfășurată de la numirea lor pe funcții publice. Democrat-liberalii constănțenis-au întâlnit, vineri, în cadrul Biroului Permanent Județean al PDL Constanța. Printre altele, pe ordinea de zi s-a aflat și evaluarea unor directori de la deconcentratele din Constanța care au fost numiți pe funcții după ce au primit sprijin politic de la PDL.Potrivit programării făcute în urmă cu trei săptămâni, în cadrul ședinței ar fi trebuit să fie evaluați Constantin Dina - șeful Direcției de Sănătate Publică, Daniel Learciu - directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Marian Mitrea - șeful Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, Stere Sponte - directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Dionisie Culețu - șeful Oficiului pentru Protecția Consumatorilor, Tudorel Calapod - directorul filialei Constanța a Registrului Auto Român și președintele PDL Constanța, Gigi Chiru, în calitate de director la Inspectoratul Județean în Construcții.În ultimul moment, Stere Sponte a fost scos de pe lista evaluărilor, urmând ca activitatea lui să fie analizată într-o altă ședință, iar locul său pe „lista groazei” a fost luat de Romulus Florin Mincă, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța. Legat de acest aspect, conducerea filialei de la malul mării a evitat să explice de ce s-a recurs la o astfel de modificare.Deși se știa de aproximativ trei săptămâni care vor fi directorii evaluați, la ședința de ieri au fost prezenți doar Constantin Dina și Tudorel Calapod. În ceea ce privește evaluările făcute de colegii din cadrul Biroului Permanent Județean al PDL Constanța, analizarea activității directorilor s-a făcut pe baza unor chestionare. Mitrea și Mincă, pe făraș, Learciu și Culețu, urecheațiLa ședința de ieri au fost prezenți 28 de membrii ai BPJ din cei 42. Ei au trebuit să completeze chestio-narele care îi vizau pe cei șapte directori de la deconcentrate, iar în urma acestor analize s-au luat deciziile finale.Astfel, Marian Mitrea - șeful Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral și Romulus Florin Mincă, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța, au pierdut sprijinul politic în urma acestor evaluări. „Celor doi li se va retrage sprijinul politic care a dus la numirea lor pe aceste funcții. Vom informa atât instituțiile superioare în subordinea cărora se află cele două decon-centrate, cât și Biroul Permanent Național al PDL”, a spus preșe-dintele PDL Constanța, Gigi Chiru.Tot în cadrul ședinței de vineri, Daniel Learciu - directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța și Dionisie Culețu - șeful Oficiului pentru Protecția Consu-matorilor au primit avertismente înaintea retragerii sprijinului politic.„Au primit avertismente înaintea retragerii sprijinului politic. Asta înseamnă că într-o anumită perioadă trebuie să dovedească că activitatea lor s-a îmbunătățit”, a precizat Gigi Chiru.În ceea ce-i privește pe ceilalți directori evaluați de colegii de partid, Constantin Dina și Tudorel Calapod au trecut testul cu brio, ei fiind reconfirmați pe funcții. În altă ordine de idei, chiar dacă de două zile, Gigi Chiru nu mai este director la Inspectoratul Județean în Construcții, el nu a scăpat de evaluarea colegilor din BPJ. „Am fost și eu evaluat. Mi-a fost evaluată activitatea pe care am avut-o până la data de 16 iunie când am fost director la Inspectoratul Județean de Construcții. Am primit sprijin politic în unanimitate de la colegii mei”, a spus președintele PDL Constanța, Gigi Chiru.Cu toate acestea, el a adăugat că nu mai dorește nicio funcție publică, cel puțin până la alegerile parlamentare din 2012. În altă ordine de idei, Chiru a spus că obiectivul său este, în continuare, câștigarea Primăriei Constanța sau cea a localității Eforie. Evaluarea directorilor de la celelalte deconcentrate din Con-stanța care au fost numiți pe funcții cu sprijinul partidului vor continua săptămânile viitoare, cei șapte care au fost evaluați vineri fiind primii de pe „lista groazei”.