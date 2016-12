Cabinetul Boc IV a primit, ieri, aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate

Ştire online publicată Miercuri, 23 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Audierea miniștrilor din Cabinetul Boc a început, ieri dimineață, la ora 11.00, și s-a terminat în jurul orei 18.30 - 19.00. Avizul comisiilor de specialitate din Parlament este consultativ, soarta Guvernului Boc urmând a fi decisă astăzi, de la ora 9.30, de plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului. Reduceri de personal la DGIPI Vasile Blaga a primit aviz favorabil, ieri, pentru funcția de ministru al Administrației și Internelor, cu 46 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă” și 4 abțineri. Ministrul a declarat, în cadrul audierilor în comisii, că DGIPI, serviciul secret al MAI, își va reduce personalul de la aproximativ 2.700 de persoane la 1.500 și că se va ocupa strict de informații privind infractorii și protecția internă profesională. Blaga a spus că DGIPI nu trebuie să concureze cu alte structuri ale statului cu atribuțiuni similare, exemplificând SRI, serviciul secret al Armatei și cel al Ministerului de Externe, și a precizat că reducerea personalului va reduce și paralelismele din cadrul acestui serviciu. Blaga a mai afirmat că intenționează să continue restructurarea administrației publice centrale și locale pentru creșterea eficienței instituțiilor, reducerea cheltuielilor și relația transparentă cu cetățenii. El a spus că, în acest sens, în domeniul învățământului, se vor transfera la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor rețeaua școlară și eliberarea și numirea în funcție a directorilor de școală. În domeniul sănătății se continuă transferul managementului spitalelor către primării, la fel și în domeniul culturii, a adăugat Blaga. Potrivit lui Vasile Blaga, în domeniul transporturilor mai sunt de transferat la autoritățile locale porturile fluviale și metroul. Renegocierea proiectului Roșia Montană Ministrul propus al Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Adriean Videanu, a fost avizat favorabil pentru acest portofoliu de către comisiile reunite de economie și industrii din Parlament, cu 39 de voturi favorabile și 17 negative. Videanu a declarat că beneficiul dezvoltării proiectului Roșia Montană, în condițiile exigențelor de mediu și de conservare a patrimoniului național, pe care și el va insista să se respecte, sunt imediate. Modificarea impozitului minim Sebastian Vlădescu, candidat pentru funcția de ministru al Finanțelor Publice, a primit, la rândul său, aviz favorabil din partea membrilor comisiilor parlamentare pentru buget-finanțe, fiind înregistrate 36 de voturi „pentru” și 2 „împotrivă”. „Nu intenționez să majorez niciuna din taxele principale sau secundare în acest moment. Va exista o discuție despre acest impozit minim, care din punctul meu de vedere ar trebui adaptat, orientat către zone cu evaziune fiscală ridicată”, a spus Vlădescu, la audierea comisiilor parlamentare reunite de buget-finanțe. Baconsky explică votul de la Paris Teodor Baconsky a primit aviz favorabil pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe, el primind 33 de voturi „pentru”, 15 voturi „împotrivă” și o abținere. Lui Baconsky i s-au cerut, din nou, explicații cu privire la procesul electoral din Paris, dar el a respins acuzațiile nefondate legate de neregulile sesizate. Predoiu acuză CSM de manipulare Cătălin Predoiu, propus pentru portofoliul Justiției, a declarat, la audierea sa în comisiile de specialitate, că este important ca CSM și asociațiile profesionale să accepte existența unor probleme serioase de integritate în sistem, el acuzând CSM pentru politica de manipulare și ostilitate. „Anul 2009 a fost marcat de confruntări în justiție. CSM a pierdut două sesizări la Curtea Constituțională. CSM s-a manifestat ostil față de Ministerul Justiției prin respingerea sistematică a cererilor de detașare la MJ, inclusiv a unui secretar de stat”, a spus Predoiu, care a afirmat că politica de manipulare aplicată de CSM în 2009 nu a dat roade. Funeriu vrea 6% din PIB pentru Educație Daniel Funeriu a fost avizat, ieri, pentru funcția de ministru al Educației, de parlamentarii din Comisiile reunite pentru învățământ, primind 29 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” și 2 abțineri. Audierile în Comisia de învățământ au început la ora anunțată cu o scurtă prezentare a programului de guvernare în domeniul educației. „Nimeni nu poate guverna în afara legii, iar legea prevede pentru Educație șase la sută din PIB”, a explicat Funeriu, referindu-se la unul dintre obiectivele sale. Păstrarea patrimoniului național Deputatul UDMR Kelemen Hunor, candidat pentru funcția de ministru al Culturii, a primit 24 de voturi „pentru” și 2 „abțineri” din partea membrilor comisiilor parlamentare pentru Cultură. El a declarat, la audierea în comisii, că printre prioritățile sale se numără descentralizarea sistemului și păstrarea patrimoniului național, care trebuie renovat și pus în valoare. Facilitățile în transport Ministrul desemnat al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Berceanu, a declarat, în cadrul audierilor, că facilitățile pentru transport acordate anumitor categorii de persoane, precum studenți, pensionari și veterani, ar trebui eliminate, deoarece creează datorii către companiile de transport. „În prezent, sunt sume foarte importante de plătit către CFR Călători pentru astfel de facilități, deoarece nici Ministerul Muncii și nici cel al Învățământului nu achită la timp acele cupoane de reducere”, a explicat Berceanu. Astfel, el consideră că ar trebui majorat sprijinul financiar acordat acestor categorii de persoane și eliminate facilitățile. Ministrul desemnat al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Berceanu, a primit aviz favorabil cu 39 de voturi „pentru”, 17 „împotrivă” și o abținere. Bugetul Apărării Armata nu are un buget mai mare, din cauza crizei economice și pentru că Guvernul trebuie să plătească salarii și pensii de sărbători, a declarat Gabriel Oprea, la finalul audierilor din Comisiile de Apărare ale Parlamentului, unde a primit aviz favorabil pentru portofoliul Ministerului Apărării. „Când economia va crește, Armatei trebui să i se dea bugetul de 2,38%, deoarece suntem oameni serioși, cu drepturi depline în UE și NATO. Dacă atunci Armata nu va primi acel buget, o să-mi dau demisia, deoarece n-o să pot face performanță. Avem nevoie de bani ca să putem să creștem statutul Armatei române ca membru NATO și UE”, a adăugat Gabriel Oprea. Poșta nu va fi privatizată Gabriel Sandu, nominalizat pentru funcția de ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale, a declarat, ieri, că atâta timp cât se va afla la conducerea ministerului Poșta nu va fi privatizată. „Am avut o Hotărâre de Guvern prin care am amânat privatizarea Poștei, iar cât timp eu voi rămâne la conducerea ministerului este exclusă posibilitatea privatizării acesteia”, a afirmat Gabriel Sandu. El a adăugat că obiectivul său este ca în 3-5 ani Poșta să devină profitabilă. Unanimitate pentru Cseke Propus la portofoliul Sănătății, Cseke Attila a fost votat în unanimitate de cei 25 de membri ai comisiilor parlamentare de specialitate. Ministrul a spus, la audieri, că știe că sistemul se confruntă cu probleme majore, una dintre acestea fiind, în opinia sa, relația disproporționată dintre contribuabil și CNAS, pe care ar vrea să o modifice, prin introducerea unui contract între Casă și asigurat, astfel încât acesta din urmă să își cunoască drepturile dobândite în urma contribuțiilor la sistem. Audiați rapid De comisiile parlamentare de specialitate au trecut cu succes și foarte repede Laszlo Borbely, propus pentru funcția de ministru al Mediului, Mihai Șeitan, propus pentru funcția de ministru al Muncii, Familiei și Protecției Sociale, și Mihail Dumitru, propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ședință cu scântei pentru Udrea Ultimul ministru audiat și care a primit, de asemenea, aviz favorabil ieri seară a fost Elena Udrea. În comisiile reunite de Administrație publică și de industrie ale celor două camere, pentru ministrul desemnat al Dezvoltării și Turismului au votat 43 de parlamentari, dintre care patru au fost împotrivă și unul singur s-a abținut. Audierea nu a fost lipsită de scântei. Cea care a dat tonul a fost pesedista Aura Vasile, membră în comisia de anchetă „Orban”, cea care a cercetat în vară activitatea acesteia de la Ministerul Turismului, și care a vrut să știe de la Udrea pentru ce a primit NUP-ul din partea procurorilor de pe lângă Înalte Curte de Casație și Justiție. Pentru acuzațiile aduse de Comisie, a ripostat Udrea.