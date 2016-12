Cabinet medical pentru locuitorii din satul Culmea

Șeful administrației locale din orașul Ovidiu, George Scupra, a inaugurat primul cabinet medical din satul Culmea, localitate care aparține administrativ de Ovidiu. Acțiunea a avut loc, după ce, în prealabil, a fost semnat un protocol de colaborare între Primăria Ovidiu, care a finanțat în totalitate lucrările de reparații și compartimentare a spațiului, și medicul specialist de medicina de familie Marian Stoica, care urmează să asigure zilnic permanența cabinetului medical.Acesta are în componență o sală de tratamente, una de așteptare și toalete. Mai mult, începând cu luna ianuarie 2016 în acest spațiu va funcționa și prima farmacie din satul Culmea.Printre dotările de bază ale cabinetului medical, pentru a funcționa și a oferi serviciile cele mai bune, se află și aparatul ecograf și EKG. În funcție de solicitări se vor încheia parteneriate cu medici cu diferite specializări (oftalmologie,chirurgie și interne) dar și un contract cu un laborator de analize ce vor fi oferite gratuit cetățenilor din satul Culmea.Programul de funcționare va fi zilnic astfel : luni, miercuri și vineri între orele 8.00 – 13.00, iar marți și joi in intervalul orar 13.00 – 18.00. Zilnic dr. Marian Stoica va avea două ore de teren pentru pacienții imobilizați sau tratament ambulatoriu.„Sănătatea este prioritară pentru toți oamenii, de aceea consider că investiția făcută în satul Culmea era necesară deoarece aici sunt copii care nu au fost niciodată la niciun control medical. Sunt persoane de toate vârstele care de acum pot beneficia atât acasă cât și la cabinetul medical de servicii medicale și să poată achiziționa medicamente fără a mai fi nevoie să se deplaseze în Ovidiu”, a declarat primarul orașului Ovidiu, George Scupra.