CÂŞTIGĂTORII ŞI MARII PERDANŢI DE LA CONSTANŢA

alesii neamului

Soarta Romaniei,se afla acum in mana USL.Sa vedem daca partidele componente pot sa guverneze tara,ridicandu-se la nivelul intereselor generale nationale si europene.Sa incepem cu PSD.Vom apela la persoane care cunosc bine problema.PSD pretinde ca e pus pe fapte mari.Pentru ca sa-l credem este necesar sa vedem ce parere au pesedistii despre PSD.Vanghelie declara nu de mult:”voi da afara javrele care pupa de la dreapta la stanga”.Ioan Rus:”vreau sa despart barbatii de curvele din partid".Oprescu:”detest acest partid.Nici nu-l consider partid,ci o nebuloasa de gasti.PSD blocheaza aparitia unui partid social-democrat autentic.Retinem ca la aceste alegeri au obtinut mandate de parlamentar,oameni care au probleme grave cu justitia.Exista cineva in PSD (si PNL) sa faca ce a facut Dumitru Bratianu,fratele lui I.C. Bratianu,care a refuzat mandatul de deputat in 1884 motivand ca parlamentarii au fost alesi prin frauda si a lansat un apel catre tara care se incheia cu “jos regimul coruptiunii si minciunii”.Cine este mai indreptatit sa –si spuna parerea despre PSD,decat actualul ministru al Culturii,Hasotti?Nu putem sa nu-l credem.Acesta declara in Parlament in aprilie 2004:”PSD reprezinta tot ce poate fi mai perfid,malefic si ipocrit…Am acuzat si acuz PSD de tradarea intereselor nationale,de subminarea economiei ,de atentat la democratie.PSD este un partid fara Dumnezeu,fara credinta,fara rusine,fara lege”.Ce s-a intamplat de a ajuns Hasotti ministru intr-un guvern USL? Analizand,ajungi la concluzia ca liberalii sunt mai ticalosi ca pesedistii.Antonescu,Hasotti si alti cativa,si-au vandut partidul si constiinta pe cateva functii efemere.Despre liberali sa apelam la Eminescu.Ce a scris el este valabil si astazi. Citam : ”Ce cauta aceste elemente nesanatoase in viata publica a statulu care voiesc sa castige avere si onoruri.Ce sunt aceste papusi care doresc a trai fara munca,fara stiinta,fara avere mostenita,cumuland cate trei,patru functii publice,dintre care n-ar putea sa indeplineasca nici una in deplina constiinta?” In 22 de ani de politicianism romanesc n-a existat un singur caz de politician care sa aiba curajul si demnitatea sa faca ce a facut C.A.Rosetti care -i scria lui Ion Ghica:”Mi-am dat demisia din parlament deoarece vad ca imoralitatea a devenit o deprindere”.Revenim cu un alt exemplu dat de Dumitru B ratianu.Intr-o scrisoare,acesta îi acuza pe liberali ca sunt “speculanti politici fara frica de Dumnezeu si fara rusine de oameni care au ajuns a crede ca-si pot permite pentru a se mentine la putere ca sa se imbogateasca din averile noastre si din saracia poporului”.Credem ca din acest citat s-a inspirit Hasotti cand declara in Parlament : " PSD reprezinta tot ce poate fi mai perfid,malefic si ipocrit.Acuz PSD de tradarea interesului national,de subminarea economiei nationale,de atentat la democratie.Este un partid fara Dumnezeu,fara rusine,fara lege".Vom reveni cu alta ocazie.Cele de mai sus,sunt valabile pentru toate partidele romanesti intr-o masura mai mare sau mai mica.